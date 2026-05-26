Erzurum'da Çifte Kardeşler Türbesi'nde yıkım gerginliği
Erzurum'da Çifte Kardeşler Türbesi'nde yıkım gerginliği

Erzurum'da Çifte Kardeşler Türbesi'nde yıkım gerginliği
26.05.2026 16:11  Güncelleme: 16:22
Erzurum'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Çifte Kardeşler türbesinin usulsüz taşındığı gerekçesiyle vatandaşlarla belediye ve şirket yöneticileri arasında kavga çıktı. Tarihçiler, yıkımın İslami usullere aykırı olduğunu belirtti.

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Karskapı bölgesinde bulunan Çifte Kardeşler türbesinin kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında usulüne uygun olarak taşınmadığı gerekçesiyle vatandaşlarla Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve şirket yöneticileri karşı karşıya geldi. Tartışma zaman zaman kavgaya dönüştü.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi Karskapı Caddesi üzerinde bulunan Çifte kardeşler türbesi kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında başka bir bölgeye taşınma kararı alındı. Bölgede inşaat çalışmalarını sürdüren şirket tarafından türbenin yıkılması için getirilen iş makinesinin türbede yıkım yaptığı sırada durumu gören vatandaşlar olaya tepki gösterdi. Bölgede toplanan semt sakinleri ile Büyükşehir Belediyesindeki görevliler arasında yaşanan tartışma zaman zaman kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin bölgeye gelmesinin ardından vatandaşlarla görevliler arasındaki tartışma devam etti.

Semt sakinleri ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanı Mustafa Aygün arasında sözlü tartışmalar zaman zaman diğer görevlilerin de müdahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Polis araya girerek kavgaya karışanları uzaklaştırdı. Vatandaşların tepkisinin devam etmesi üzerine bölgede inşaat faaliyetlerini sürdüren firma sahibi Fevzi Çakmak da olay yerine geldi. Burada yapılan görüşmelerin ardından taşımanın dini usullere göre yapılması için mezar anıtları yeniden yerine yerleştirilerek mezar kapatıldı. Bu sırada mezardan çıkarılan kemiklerin poşetler içerisinde muhafaza edilmesi dikkat çekti.

Olay sırasında bölgede bulunan tarihçi Abdurrahman Zeynel, "Şu anda Çifte Kardeşler kabristanın bulunduğu türbede bulunuyoruz. 700 yıllık bir kabristan. 13. Asırda Erzurum müftüsü İmam Davut'un kabri burada bulunuyor. Usulüne uygun olmadan, imam dua yapmadan İslami usullere uygun olmayan şekilde bir yıkıp yapılıyor. Bundan dolayı Erzurum adına, Türkiye adına üzgünüm. Umarım yetkililer bu yanlışı düzeltirler. Yapılan iş asla İslami ve doğru değildir" diye konuştu.

Çifte Kardeşler Türbesi

Kars Kapısı mevkiinde bulunan bu türbe, daha önce yapılan yol çalışmaları sonucu yoldan yukarıda kaldı ve çevresi taş duvarla çevrilerek koruma altına alındı. Burada iki mezar bulunuyor. Mezar taşları birbirine benzediğinden dolayı halk çifte kardeşler ismini vermiştir. Her iki mezarın baş ve ayak taşlarında beşer satırlık kitabe vardır. Kıble tarafındaki mezar Arapça olan kitabeye göre H.733/M.1332 yılında ölen Melek zade Kadı Fahrettin Davud' dur. Bu zatın Erzurum'da kadılık yaptığı belirtiliyor. İkinci mezarın H.711/M.1311 yılında ölen Kadı İbrahim'in kızı devrinin bilginlerinden Zahide Hatun'undur. Bunların karı koca oldukları tahmin edilmektedir. Türbenin güneyinde, "Çifte Kardeşler Camii" ismi ile anılan güzel bir cami halk tarafından yaptırılmıştır. - ERZURUM

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Kültür Sanat, 3. Sayfa, Erzurum, Kavga, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
