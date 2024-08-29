Erzurum'da Ahşap Sanatının Büyüsü - Son Dakika
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Erzurum'da Ahşap Sanatının Büyüsü

Erzurum\'da Ahşap Sanatının Büyüsü

Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Alapınar Mahallesi'nde yaşayan Aşur Taş'ın kendi elleriyle oluşturduğu bahçe görenleri büyülüyor. Ahşap oyma sanatıyla ilgilenen Taş, bahçesindeki her detayı özenle işleyerek doğal güzelliklerle iç içe bir ortam yaratıyor.

29.08.2024 12:01
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Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Alapınar Mahallesi'nde yaşayan Aşur Taş, kendi elleriyle oluşturduğu bahçe görenleri büyülüyor.

Hem misafirleri hem de kendisi için yaptığı bahçede, her şey Aşur Taş'ın el emeğiyle oluşturuldu. Ahşap oyma sanatıyla ilgilenen Taş, bahçesindeki her detayı özenle işledi ve görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

Bahçesindeki detaylar, doğal güzelliklerle iç içe. Bahçenin hemen yanından akan dere, berraklığı ile hayranlık uyandırıyor. Aşur Taş, zaman zaman bu huzurlu ortamda inzivaya çekilerek dinleniyor ve kendini yeniliyor. Bahçenin içinde yer alan iki yapının iç tasarımını da kendi elleriyle dizayn eden Taş, misafirlerini burada ağırlıyor.

Bahçede, salıncaklar, kamelyalar, çardaklar ve kütükten yapılmış masa, sandalyeler gibi birçok ahşap eşya bulunuyor. Bu eşyaların tamamı, Aşur Taş'ın el emeği ile ortaya çıkmış. Hatta lavabo önünde bulunan lavabo, musluk ve ayna gibi malzemeler bile ahşaptan üretilmiş durumda.

Aşur Taş'ın oluşturduğu eşsiz bahçe, hem doğal güzellikleri hem de el emeğiyle yapılmış detaylarıyla görenlerin hayranlığını kazanıyor. Misafirlerini bu huzurlu ortamda ağırlayan Taş, ahşap işçiliği ve doğa sevgisini bir araya getirerek adeta bir sanat eseri ortaya koydu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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