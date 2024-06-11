Erzurum'da Artan Sıcaklar İçin Uyarı - Son Dakika
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Erzurum'da Artan Sıcaklar İçin Uyarı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum'da artan sıcaklar konusunda vatandaşları uyardı. Bahardan kalma günler yaşanan bölgede, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ancak, 12 Haziran'dan itibaren sıcaklıkların artacağı ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

11.06.2024 10:23
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tüm ülke genelinde olduğu gibi Erzurum içinde artan sıcaklar konusunda vatandaşı uyardı.

Türkiye'de kavurucu sıcaklar etkili olmaya devam ederken Erzurum ve çevresinde bahardan kalma günler yaşanıyor. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Ardahan ve çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji verilerine göre Erzurum'da bu günde yağış olacak. Ancak; 12 Haziran'dan itibaren sıcaklar artış eğilimine girecek. Uzmanlar yüksek sıcaklık uyarısında bulunarak, "Bölge genelinde bugünden itibaren yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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