Erzurum İspir ilçesinde motosikletli vatandaş ayı ailesiyle karşılaştı - Son Dakika
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Erzurum İspir ilçesinde motosikletli vatandaş ayı ailesiyle karşılaştı

Erzurum'un İspir ilçesinde motosiklet ile seyir halindeki bir vatandaş, ayı ailesiyle karşılaştı. Ayının bir süre kovaladığı vatandaşlar büyük bir tehlike atlattı. İspir ve mahallelerinde bu tür olayların sürekli yaşanabileceği belirtilerek, vatandaşların evlerinden yalnız çıkmamaları ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

12.06.2024 09:57
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Erzurum'un İspir ilçesinde motosiklet ile seyir halindeki vatandaş, ayı ailesiyle karşılaştı. Ayının bir süre kovaladığı vatandaşlar büyük bir tehlike atlattı.

Edinilen bilgiye göre, Güllü bağı ile İspir arası motoruyla köyünden ilçe merkezine giden vatandaş ilçeye 3 kilometre mesafede boz ayılar ile karşılaştı. Bir anda ayıyı karşısında gören vatandaş ayıyla konuşmaya çalıştığı anda ayı motoru kovalamaya başladı. Motosiklet ile kaçan vatandaşlar daha sonra geriye dönerek ayıların dağa yukarıya tırmanışını bir süre takip etti.

Bu arada İspir ve mahallelerinde bu tür olayların sürekli yaşanabileceği belirtilerek, evlerinden yalnız çıkmamaları ve tedbirleri olmaları gerektiği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum İspir ilçesinde motosikletli vatandaş ayı ailesiyle karşılaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum İspir ilçesinde motosikletli vatandaş ayı ailesiyle karşılaştı - Son Dakika
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