Erzurum'da Babalar ve Anneler Kayak Yarışında Buluştu - Son Dakika
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Erzurum'da Babalar ve Anneler Kayak Yarışında Buluştu

Erzurum\'da Babalar ve Anneler Kayak Yarışında Buluştu

Erzurum'un dünyaca ünlü Palandöken Kayak Merkezi'nde haziran ayında yapılan kayak yarışında babalar ve anneler bir araya geldi. Yarışmada dereceye girenlere para ödülü verildi ve katılımcılar keyifli bir gün geçirdi.

02.06.2024 15:43  Güncelleme: 15:47
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Erzurum'un dünyaca ünlü Palandöken Kayak Merkezi'nde haziran ayında zirvede kayak keyfi yaşandı. Babalar ile birlikte anneler de kayaklarını alarak yarıştı, onlara destek verdi.

Palandöken'de geleneksel 'babalar' yarışı bu yıl da yapıldı. Annelerin de eşlik ettiği yarışmada dereceye girenlere para ödülü verildi. 35'i kadın olmak üzere toplam 90 kayak sever, ülkede ve dünyada kış turizminin önemli kayak merkezi olan Palandöken'in zirvesindeki kuzey pistinde Türk Kayak Vakfı ve Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 A.Ş. tarafından merhum Fevzi Tosun ile Mustafa Tekin anısına düzenlenen 'babalar' yarışında ter döktü. Sabah erken saatlerde bir araya gelen kayak severler telesiyejle Palandöken'in en üst noktasına kadar çıktı. Palandöken'de haziran ayının ilk pazar günü yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki pistte yarışarak kaymanın keyfini çıkaran katılımcılar hem yarış heyecanını yaşadı hem de doyasıya eğlendiler. Bazı yarışmacıların Erzurum halk oyunlarının vazgeçilmezi olan bar ekibi kıyafetini giyerek kayması ise babalar yarışına farklı bir anlam kattı.

"Batıda denize, Erzurum'da kayağa"

Türk Kayak Vakfı Başkanı Atakan Alaftargil, bu etkinliği bir festival havasında yaşadıklarını ifade ederek, "Babalar yarışını uzun yıllardır her haziran ayında kar durumuna göre yapıyoruz. Bu yıl kayak sporunda büyüğümüz olan rahmetli Fevzi Tosun'un adını alp disiplini, bir çığ faciasında yaşamını yitiren Mustafa Tekin kardeşimizin anısına da dağ kayağı yarışmaları düzenledik. Katılım oldukça fazla ve Palandöken'de Ejder pistinde çok güzel bir havada rengarenk bir yarış düzenledik. Batıda denize girilirken Erzurum'da hala kayak yapılması Palandöken'in muhteşemliğini ortaya koyuyor" diye konuştu.

"Mustafa Tekin ve Fevzi Tosun anısına"

Yarışmaya katılanlar özellikle bu günlerde hem dünyada hem de ülkede etkili olan sıcakların yanında Palandöken'de kayak yapmanın kendilerine büyük mutluluk verdiğini dile getirdiler. Yarışmacılardan Figen Özkurt güzel ve güneşli bir havada Palandöken zirvesinden aşağıya rahmetli Mustafa Tekin ve Fevzi Tosun anısına kaydıklarını belirterek, "Bu günlerde ülkemizin batısında denize girilirken 2 Haziran'da biz Palandöken'de karla buluşuyoruz. Babalar günü etkinliği kıymetli bir etkinlik. Her yıl devam eden, tekrarlanan bir etkinlik. Ben de bir kadın olarak böylesi bir güne destek olmak istedim. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Babalar ve Anneler Kayak Yarışında Buluştu - Son Dakika

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