Erzurum\'da "Başarı engel tanımaz" etkinliği

Yerel

Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Erzurum Kent Konseyi, Erzurum Yeni Medya Derneği (ERMED), Türkiye Sakatlar derneği Erzurum Şubesi tarafından Engelliler Haftası nedeniyle ortak program düzenlendi.

Engelsiz Yaşam Parkı'nda düzenlenen 'Başarı Engel tanımaz' programında milli takıma yükselmiş, çeşitli ulusal ve uluslararası dereceler elde etmiş olan engelli sporcular başarı hikayelerini anlattı. Oldukça duygulu geçen program engelli hafız Berna Deligöz'ün Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı. Açılış konuşmasında Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, kendisi yerine bir engelli velisinin konuşmasını isterken Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe'de engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Efe, engellilerin sadece yıldan yıla hatırlanması yerine hayatın her gününde değişik ortamlarda birlikte yaşam mücadelesi verdikleri engelsiz bireylerin de anlayışlı ve engellilerin yaşamının kolaylaşmasında yardımcı olmalarını istedi.

Türkiye nüfusunun yüzde 12'si engelli

Erzurum Yeni Medya Derneği (ERMED) Başkanı Gamze İspirli'de Türkiye nüfusunun yüzde 12'sinin engelli bireylerden oluştuğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: "Dünya Sağlık Örgütünün hesaplamalarına göre Türkiye nüfusunun yüzde 12'sinin engellilerden olduğu tahmin edilmektedir. Bir ülkenin gelişmişliğinin en önemli göstergelerinden biri engelli bireylerine sağladığı haklarla ölçülür. Bu konuda kamu kurumlarına, yerel yönetimlere ve sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. Bugünkü programımızda özel bireylerimiz konusunda farkındalık oluşturduk. Üçüncü sektör olarak tanımlanan sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri olarak toplumsal konulardaki duyarlılık bilincinde olmak bizler için büyük önem arz etmektedir. Üç yıl önce kurulan Erzurum Yeni Medya Derneği olarak her kesimle kucaklaşarak farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz. Bizleri ayrıcalıklı kılan toplumsal farkındalık çalışmalarımızla medyanın paydaşlarını bir araya getirmektir. Bugün burada başarının engel tanımadığı yönündeki başarı öykülerini dinledik ve çok duygulandık. Programımıza desteklerini esirgemeyen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'e, paydaşlarımız Kent Konseyi Başkanı Sayın Hüseyin Tanfer'e ve Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Sayın Sadullah Efe'ye teşekkürlerimi sunarım."

Daha sonra ise Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Serhat Akyüz ile MHP Erzurum İl Başkan Vekili Cihan Aksakal günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptılar.

Son olarak kürsüye gelen AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, asıl engellinin uzvu eksik olanın değil, yaşamdan kopmuş, topluma veya bireylere, çevresine faydası olmayan, sosyal yaşamdan uzak olanların engelli olduğunu söyledi. Hükümetin engellilere yönelik çalışmalarını ve hazırladığı projelere de değinen Öncü, "Ben okuma yazma bilmeyen bir ananın evladıydım. Rahmetli annem benimle birlikte okuma yazmayı öğrendi. Benim okumam için her zorluğa göğüs gerdi elinden gelen çabayı sarf etti. Başta aile gerçekle yüzleşecek, bunu kabul edecek. Kabul ettikten sonra süreyi nasıl olumluya dönüştürür ve engelli bireyi nasıl nitelikli hale getirir, toplumla entegrasyonunu nasıl kolaylaştırır diye çözüm üretmeye çalışacak. Engelli kardeşlerim için hizmet kalitesinin değişim ve dönüşümünde onların sorunlarını yaşayan biri olarak, onların gözünden bakarak çözüm odaklı çalışmaya gayret ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından spor hayatlarında başarılara imza atmış olan engelli bireyler Muhammet Yaşar Bingöl, Sümeyye Duruk, Filiz Acar, Ömer Faruk Bektaş, Cihan Polat, Berna Deligöz, Doğan Hancı, Züleyha Bingöl, Sadullah Efe ve Muhammet Yaşar Bingöl'e birer plaket takdim edildi.

Programda ayrıca empati oluşturma adına il bürokratlarından SGK İl Müdürü Nizamettin Durmuş, İş Kur İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, AK Parti Bölge Koordinatörlerinden Nimet Aydemir, gözleri bantla bağlanarak görme engelliler yerine empati yaparak halka attı, beyaz bastonla budalar arasında yürüyüş yaptılar.

Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Serhat Akyüz, Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Menderes Acar, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Çıtak, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, SGK İl Müdürü Nizamettin Durmuş, İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Temel, MHP İl Başkan Vekili Cihan Aksakal, MHP Palandöken İlçe Başkanı Abdullah Karaoğlu, Harp Malulü Gaziler ve Şehit Yakınları Derneği Başkanı Recep Akgül'ün katıldığı program Büyükşehir Belediyesi'nin etli pilav ve ayran ikramının ardından engelliler yerel sanatçı Metin Kara'nın seslendirdiği şarkı ve türküler eşliğinde çektikleri halaylarla sona erdi. - ERZURUM