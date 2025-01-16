Erzurum'da Basın Etik Kurulu Kuruluyor - Son Dakika
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Erzurum'da Basın Etik Kurulu Kuruluyor

Erzurum\'da Basın Etik Kurulu Kuruluyor

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti, etik değerleri korumak için Basın Etik Kurulu oluşturuyor.

16.01.2025 14:19
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Gazetecilik adı altında etik değerleri yok sayarak hareket eden kişilerle mücadele için Erzurum Gazeteciler Cemiyeti (EGC) bünyesinde Basın Etik Kurulu oluşturuluyor. Kurul, şikayetleri değerlendirerek, bir karara bağlayarak, kamuoyuna deklare edecek.

Geçtiğimiz günlerde yapılan olağan genel kurul toplantısında ikinci kez Erzurum Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Musa Çakır, çeşitli nedenlerden dolayı kaybolan meslek etik kurallarının işler hale gelmesi için adım atmaya hazırlandıklarını söyledi.

Sayıları mantar gibi çoğalan internet gazetecileri başta olmak üzere; haber yazma bilgi ve becerisinden yoksun, dil bilgisi ve imla kurallarından habersiz, haberciliğin ne demek olduğunu bilmeyen, kamuoyu oluşturup, halkın çıkarları doğrultusunda hareket edecek yerde gazeteciliği tehdit ve şantaj aracı haline getiren, dolayısıyla mesleği mecrasından uzaklaştıran sözde gazetecileri ve yaptıklarını değerlendirmek, varsa şikayetleri ele almak, dolayısıyla yanlışların önüne set olmak amacıyla cemiyet bünyesinde bir "Basın Etik Kurulu" oluşturma niyetiyle hazırlık başlattıklarını belirten Başkan Musa Çakır, amaçlarının unutulan, kimsenin aklına bile getirmediği basın ahlak kurallarını Erzurum basın camiasına yeniden hatırlatmak ve belleklere yerleştirmek olduğunu bildirdi.

Her önüne gelenin "gazeteciyim" diye geçindiğini dolayısıyla işin içinden çıkılmaz bir hal aldığını kaydeden Başkan Çakır, etik kurulunun 7 üyeden oluşacağını hatırlattı. Hazırlık çalışmalarının son aşamaya geldiğine dikkat çeken Musa Çakır, "Etik kurul oluşturarak sadece toplumumuzu değil, kamu yönetimini de yanlışlardan ve yanlış yapanlardan haberdar edecek, özellikle suyu getirenler ile testiyi kıranların bir tutulmaması gerektiğini dilimizin döndüğü, gücümüzün çattığı kadarıyla herkese, özellikle de şehri yönetenlere anlatacağız. Bu konuda kararlıyız. Meydanı bundan böyle boş bırakmayacağız" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Basın Etik Kurulu Kuruluyor - Son Dakika

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