Erzurum'da Çocuklara Bayram Ziyareti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da Çocuklara Bayram Ziyareti

22.03.2026 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, koruma altındaki çocuklarla bayramlaştı ve hediyeler dağıttı.

Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda kalan koruma ve bakım altındaki çocuklar, bayram sevincini anlamlı bir ziyaretle yaşadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, bayram dolayısıyla Erzurum'daki çocuk evlerini ziyaret ederek çocuklarla bayramlaştı.

Ziyaret kapsamında Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi'ni de ziyaret eden Tarıkdaroğlu'na, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da eşlik etti. Tarıkdaroğlu, burada kalan çocuklarla tek tek bayramlaşarak onların mutluluğuna ortak oldu. Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen buluşmada çocuklarla yakından ilgilenen Tarıkdaroğlu, bayramın paylaşma ve dayanışma ruhuna vurgu yaptı.

Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu burada yaptığı açıklamada, bayramların sevginin, paylaşmanın ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği özel zamanlar olduğunu belirterek, devlet olarak çocukların her zaman yanında olduklarını ifade etti. Çocukların yüzündeki bir tebessümün kendileri için en büyük mutluluk olduğunu dile getiren Tarıkdaroğlu, bu anlamlı günlerde çocuklarla bir araya gelmenin büyük bir değer taşıdığını söyledi.

Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından gönderilen bayram hediyeleri de Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu aracılığıyla çocuklara ulaştırıldı. Hediyeler, çocuklar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

Ziyaretin en dikkat çeken anlarından biri ise çocukların hazırladığı sürpriz oldu. Fanatik Erzurumsporlu olan Tarıkdaroğlu'na, çocuk evleri sitesinde kalan kız çocukları tarafından hazırlanan Erzurumspor FK temalı kayakçı kardan adam bibloları hediye edildi. Bu anlamlı jest karşısında duygulanan Tarıkdaroğlu, çocuklara teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bayramın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunun en güzel örneklerinden birinin sergilendiği ziyaret, hem çocuklar hem de katılımcılar için unutulmaz anlara sahne oldu. Gerçekleştirilen bu anlamlı buluşma, devletin şefkat elinin çocukların her zaman yanında olduğunu bir kez daha ortaya koydu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Cadde ortasında feci şekilde darbettiler Herkesin dikkatini tek bir şey çekti Cadde ortasında feci şekilde darbettiler! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Lüleburgaz’da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı Lüleburgaz'da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı
Bodrum’da milyonluk tekneler alev alev yanıyor Bodrum'da milyonluk tekneler alev alev yanıyor
“Hürmüz Boğazı’nı kapatmadık“ diyen İran’dan Japonya’ya geçiş izni "Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık" diyen İran'dan Japonya'ya geçiş izni

14:30
Putin’in komutanları neler yapmış neler Rus ordusunda skandal görüntüler
Putin'in komutanları neler yapmış neler! Rus ordusunda skandal görüntüler
14:12
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
13:05
Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor
Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor
12:58
Katar’da helikopter düştü 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu
12:25
İstanbul Fatih’te iki bina çöktü Enkaz altında kalanlar var
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
12:11
Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak
Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 15:27:37. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.