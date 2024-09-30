Erzurum\'da Doğa Sporlarıyla Yaza Veda Etme Etkinliği

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Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü ekibi tarafından "Yaza veda, kışa hoş geldin" sloganıyla nefes kesen bir etkinlik düzenledi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Narman Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Erzurum Gençlik Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer ile diğer davetlilerin katıldığı program Narman ilçesinin saklı doğa güzelliklerinden birisi olan Karagöl'de yapıldı. Erzurum Ejder Off-Road Doğa Sporları Kulübü sporcularının da araçlarıyla destek verdiği program, off-road araçlarının Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanı'ndan başlayarak zorlu doğa şartlarını aştıktan sonra geldikleri Karagöl'de sonlandı.

"Buraları turizme kazandıracağız"

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Karagöl'ün saklı bir güzellik olduğunu ve çok fazla tanındığını, bilindiğini düşünmediğini dile getirerek, "Çok bakir bir alan. Bunun gibi Erzurum'un değişik yerlerinde, değişik coğrafyalarında da çok fazla saklı güzelliklerimiz var. Geçenlerde İspir Yedigöller'e gittik. Orası da yedi tane gölün bulunduğu ve tam olarak Rize sınırında, çok fazla keşfedilmemiş, görülmemiş bir yer. İlimizde bu tür yerlerin sayısı oldukça fazla. Buraların daha çok tanınması, bilinmesi ve turizme açılması gerekir. Bu bölge ile ilgili bir fizibilite çalışması hazırlatacağız. Dolayısıyla doğa ve macera tutkunları için bence çok uygun bir destinasyon. Bu vesileyle de bütün kampseverleri, doğaseverleri, maceraseverleri Erzurum'a davet ediyorum. Off-road ekipleri orman yollarından geçmek suretiyle burada güzel etkinlikleri düzenlenebilir, karavanlarla beraber gelinebilir, Burada kamp kurulabilir. Geceleyin kamp yapılabilir. Doğa yürüyüşleri yapılabilir. Erzurum altı ayı kış olan, beş ayı ayaz olan, bir ayı da yaz olan bir memleket. Bazen yazın ne zaman gelip geçtiğini çok fazla da hissedemediğimiz bir ilimiz. İklim değişikliğiyle ve küresel ısınmayla beraber, Erzurum'un değerinin daha da artacağını düşünüyorum. Başka bölgelerde kayak turizminde belki büyüme kaydedilebilir. Ama Erzurum'un bu noktada daha da ileri noktalara girebileceğini düşünüyorum. Erzurum'un özellikle kış sporları açısından, kayak sporu açısından, sezonun da uzun sürdüğünü göz önünde bulundurarak daha fazla etkinlikler yapılabilmesi için gayretlerimizi arttıracağız. Büyükşehir Belediye Başkanımızla, Gençlik ve Spor İl Müdürümüzle, Milletvekillerimizle Aralık ayı içerisinde Brüksel'e gideceğiz. Biz aynı zamanda 2025 yılında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından Turizm Başkenti ilan edilmiş olsak da aynı zamanda Kış Sporları Başkenti de ilan edildik ve bu amaçla Brüksel'de olacağız" dedi.

"Erzurum'da saklı bir doğa güzelliği"

Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Başkanı Lokman Toptaş, "Yeni sezon için Erzurum'da kültürel, turizm, gençlik ve spor faaliyetlerini hız kesmeden devam ettireceğiz. Erzurum'da motorlu sporların yanı sıra dağ bisikleti, doğa yürüyüşü, kamp ve safari gibi güzel etkinlileri de yapacağız" dedi. Ejder Off-Road Murat Altun da düzenlenen programın Erzurum'da saklı doğa güzelliklerinin tanıtımı noktasında önemli olduğunu dile getirdi.

Narman Karagöl nerede

Karagöl, Narman'ın Otlutepe ve Koyunören köyleri sınırında bulunuyor. İçerisinde yüzen ada olan büyük bir göl ve yanında birkaç göl ile birlikte doğaseverlere yaban hayatının tadını veren bölge aynı zamanda tam bir görsel şölen sunuyor. Erzurum'a 115 kilometre, Narman ilçesine 14 kilometre uzaklıkta bulunan göl, Otlutepe yaylasına da 2 kilometre mesafede yer alıyor. - ERZURUM