Erzurum\'da En Düşük Sıcaklık -30.8°C

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'de gerçekleşen en düşük sıcaklıkları açıkladı. Erzurum düne gece-30.8 ile yine listenin başında oldu.

Meteorolojinin gerçekleşen en düşük sıcaklıklar listesine bakıldığında; Erzurum'un Tekman İlçesi Hacıömer Köyü -30.8, Ardahan'ın Göle ilçesi 29, Erzurum'un Karaçoban ilçesi -27.2 ve Erzurum'un Horasan ilçesi -26.3, Ardahan Merkez -25.4, Erzurum'un Pasinler ilçesi -24.4 ve Erzurum Havalimanı -24.1 oldu.

Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği, buzlanma ve don olayı ile birlikte gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi ve rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Uzmanlar buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısında bulunarak "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - ERZURUM