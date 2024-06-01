Erzurum\'da Faik Güngör Ortaokulu\'nda Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi

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Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Faik Güngör Ortaokulu, veli ve öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirdiği Peygamberlerin Eğitim Metotları adlı kitap okuma yarışmasının ardından ödül töreni organize etti.

Yarışmaya katılan tüm velilerin hazır bulunduğu ödül töreninde dereceye giren velilere ödülleri takdim edildi. Okul Müdürü Nuri Albayrak ödül töreninde; Gençliğin içinde bulunduğu bunalım ve ailelerin hezeyanını ortadan kaldırmaya yönelik küçük de olsa bir adım atarak anne-babaların çocuklarını eğitme noktasında rol model olabilecek bu kitabın okunmasına vesile oldukları için çok mutlu olduklarını belirtti. Tören sonunda tüm velilere katılım sertifikası verildi. - ERZURUM