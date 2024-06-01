Erzurum'da Faik Güngör Ortaokulu'nda Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum'da Faik Güngör Ortaokulu'nda Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi

Erzurum\'da Faik Güngör Ortaokulu\'nda Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi

Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Faik Güngör Ortaokulu, Peygamberlerin Eğitim Metotları adlı kitap okuma yarışması düzenledi. Yarışmada dereceye giren velilere ödülleri takdim edildi ve okul müdürü Nuri Albayrak, kitabın anne-babaların çocuklarını eğitme noktasında rol model olabileceğini belirtti. Tören sonunda tüm velilere katılım sertifikası verildi.

01.06.2024 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Faik Güngör Ortaokulu, veli ve öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirdiği Peygamberlerin Eğitim Metotları adlı kitap okuma yarışmasının ardından ödül töreni organize etti.

Yarışmaya katılan tüm velilerin hazır bulunduğu ödül töreninde dereceye giren velilere ödülleri takdim edildi. Okul Müdürü Nuri Albayrak ödül töreninde; Gençliğin içinde bulunduğu bunalım ve ailelerin hezeyanını ortadan kaldırmaya yönelik küçük de olsa bir adım atarak anne-babaların çocuklarını eğitme noktasında rol model olabilecek bu kitabın okunmasına vesile oldukları için çok mutlu olduklarını belirtti. Tören sonunda tüm velilere katılım sertifikası verildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Nuri Albayrak, Faik Güngör, Yakutiye, Erzurum, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Faik Güngör Ortaokulu'nda Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:46 Yaz mevsimi kapıda: Sıcaklıklar artıyor, sokağa çıkma uyarısı yapıldı Yaz mevsimi kapıda: Sıcaklıklar artıyor, sokağa çıkma uyarısı yapıldı
12:58 1 ton domuz eti ele geçirildi Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi 1 ton domuz eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi
12:05 Jose Mourinho’nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum
12:02 Erdoğan bayramdan önce CHP’yi ziyaret edecek ’’Kırmızı çizgi’’ vurgusu dikkat çekti Erdoğan bayramdan önce CHP'yi ziyaret edecek! ''Kırmızı çizgi'' vurgusu dikkat çekti
11:32 İsrail vahşetinin durması artık an meselesi Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan’ı aradı İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı
14:01 Kenan Doğulu’dan Yılmaz Erdoğan’ı zora sokan soru: Çok sevişmenin zararı var mı Kenan Doğulu'dan Yılmaz Erdoğan'ı zora sokan soru: Çok sevişmenin zararı var mı?
13:51 Beşiktaş, eski teknik direktörü Slaven Bilic’e teklif yaptı Beşiktaş, eski teknik direktörü Slaven Bilic'e teklif yaptı
13:01 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi
12:33 Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polise indirimli ceza Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polise indirimli ceza
11:27 Kızlarını bıçaklayarak, oğlunu da boğarak öldüren baba tahliyesini istedi Kızlarını bıçaklayarak, oğlunu da boğarak öldüren baba tahliyesini istedi
11:23 A Milli Takım’da deprem Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı A Milli Takım'da deprem! Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
11:23 İsrail’in ateşkes önerisini neden bizzat Biden duyurdu Hedefte Netanyahu var İsrail'in ateşkes önerisini neden bizzat Biden duyurdu? Hedefte Netanyahu var
10:53 Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş
10:32 Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza “Teşekkür“ etti Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza "Teşekkür" etti
10:05 Beklenen açıklama geldi Jose Mourinho resmen Fenerbahçe’de Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 15:02:14. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da Faik Güngör Ortaokulu'nda Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement