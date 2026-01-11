10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Palandöken'de Kızak Yarışlarıyla Kutlandı

(ERZURUM) – Erzurum'da basın mensupları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Palandöken'in zirvesinde kızak yarışlarıyla kutladı.

Erzurum'da görev yapan medya mensupları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Palandöken Belediyesi ile Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) iş birliğinde Palandöken Dağı'nın zirvesinde bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında gazeteciler arasında kızak yarışı düzenlendi. Büyük heyecana sahne olan yarışmalarda dereceye giren ilk üç gazeteciye kupa ve çeşitli hediyeler verildi. Programda ayrıca sucuk ekmek ve ayran ikramı yapıldı, gazeteciler kar üzerinde halay çekti.

Programda konuşan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, gazetecilik mesleğinin önemine dikkat çekerek, "Bugün DAGC ile birlikte gazeteci arkadaşlarımızın 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü Palandöken'in muhteşem güzelliğinde kutlamak istedik. Belediyemize ait bu tesisimizi tüm vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Aileleriyle birlikte tüm vatandaşlarımızı burada ağırlamak istiyoruz" dedi.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşcıoğlu da 10 Ocak'ın bayram havasında kutlanmasının önemine vurgu yaparak, sahada görev yapan gazetecileri bugün pistte görmenin çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez ise 10 Ocak'ın dayanışma günü olduğuna işaret ederek, "Zor bir coğrafyada görev yapan meslektaşlarımızı, alışılagelmiş törenlerin dışında geleneksel kızak yarışlarıyla bir araya getirmek istedik. Medyanın sorunlarının konuşulduğu bir ortamdan uzak, meslektaşlarımızın gönüllerince eğlenebileceği bir etkinlik olsun istedik" diye konuştu.

Yarışmaların ardından dereceye giren gazetecilere kupaları Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ile DAGC Başkanı Ayhan Türkez tarafından takdim edildi. Program sonunda etkinliğe katılan tüm gazetecilere katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verildi.