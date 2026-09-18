Erzurum’da Gaziler günü dolayısıyla kortej yürüyüşü - Son Dakika
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Erzurum’da Gaziler günü dolayısıyla kortej yürüyüşü

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Erzurum’da Gaziler günü dolayısıyla kortej yürüyüşü
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Erzurum’da Gaziler Haftası münasebetiyle Havuzbaşı Kent Meydanı’ndan Yakutiye Kent Meydanı’na kortej yürüyüşü yapıldı.

Erzurum'da Gaziler Haftası münasebetiyle Havuzbaşı Kent Meydanı'ndan Yakutiye Kent Meydanı'na kortej yürüyüşü yapıldı.

Erzurum'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi. İl protokolü, kahraman gaziler, vatandaşlar ve öğrencilerin de katılımıyla Havuzbaşı Kent Meydanı'ndan Yakutiye Medresesine bir kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yakutiye Kent Meydanı'nda tamamlanan kortej yürüyüşü sonrası saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, gaziler adına bir konuşma yaptı ve hatıra fotoğrafı çekimiyle program sonlandırıldı.

"Aziz millet, sizlerin fedakarlığını hiçbir zaman unutmayacak"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, burada yaptığı konuşmada, Erzurum'un Milli Mücadele'nin temellerinin atıldığı bir şehir olduğunu dile getirerek, "Erzurum vatan bir bütündür, parçalanamaz, iradesinin bütün dünyaya ilan edildiği kadim bir şehirdir. Bu toprakların her karışında cesaretin, fedakarlığın ve vatan sevgisinin izleri bulunmaktadır. Dadaşlar diyarı Erzurum, dün olduğu gibi bugün de bayrağına, vatanına ve milli değerlerine aynı kararlılıkla sahip çıkmaktadır. Gazilerimiz, milletimizin gururu ve gençlerimizin en büyük ilham kaynağısınız. Gösterdiğiniz cesaret, fedakarlık ve vatan sevgisi, gelecek nesillere bırakılan en değerli miraslardan biridir. Bu aziz millet, sizlerin fedakarlığını hiçbir zaman unutmayacak; hatıralarınızı ve emanetlerinizi daima yaşatacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor; hayatta olan kahraman gazilerimize aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve uzun ömürler temenni ediyorum. Başta burada bulunan kıymetli gazilerimiz olmak üzere bütün gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, her birine saygı ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüEtkinliklerYakutiyeErzurumYerelSon Dakika

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