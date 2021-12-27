Üye Girişi
Erzurum'da gençlik buluşması - Son Dakika

Erzurum'da gençlik buluşması

27.12.2021 10:55
Erzurum'da gençlik buluşması

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım telefonla bağlanarak Erzurum'da gençlerle buluştu.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım telefonla bağlanarak Erzurum'da gençlerle buluştu.

Programa telefonla bağlanan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Erzincan Milletvekili Burhan Çakır Erzurum'da 81 ilin gençlerinin daveti üzerine 2. Gençlik buluşmasında öğrencilerle bir araya geldi. Programa. son Başbakan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da telefonla bağlanarak gençlerin sorularını yanıtladı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin ağırladığı 81 ilin gençleri, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ile bir araya geldi.

Palandöken'de bir otelde gerçekleşen toplantıda AK Partili Çakır, gençlerle söyleşti ve sorularını yanıtladı. Oldukça samimi bir atmosferde gerçekleşen toplantıda gençlere seslenen AK Partili Burhan Çakır, "Bu kutlu yolda en büyük güç ve enerji kaynağımız siz gençlerimizdir. Ülkemizin kalkınmasında, ilerlemesinde, daha müreffeh ve demokratik seviyeye ulaşmasında gençlerimiz en ön sırada yer alıyor" dedi.

Gençlerin kendine güvenen, milli şuur ve şahsiyet sahibi nitelikli bireyler olarak kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri gerektiğini kaydeden Çakır, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlere her türlü desteğe vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Gençlere yönelik, "Sizler 2053 ve 2071 hedeflerimizi hayata geçirecek olan nesillersiniz, istikbal ümidimiz, göz bebeğimizsiniz" diye seslenen Çakır şunları kaydetti: "Bizim gençlerimize olan sevgimiz, muhabbetimiz lafta değil. Biz gençlerimizi siyasi malzeme, oy oranı olarak görmüyoruz. Sizleri her anlamda geliştirmek, dünyaya entegre etmek ve refaha kavuşturmak için çalışıyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde dünya ülkeleri arasında en üst seviyedeki hedeflere taşıyacak olan güç, irade ve enerji gençlerimizde var. Her alanda Elif gibi dimdik durmalarına vurgu yaparak, spordan bilime, sanattan siyasete, tarımdan sanayiye kadar gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Binali Yıldırım telefonla bağlandı

Programda daha sonra gençlerin yoğun isteği üzerine son Başbakan Binali Yıldırım da telefonla bağlanarak gençlerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde Aksakallılar Konseyi'ne Türkiye'nin Aksakalı olarak atadığı Binali Yıldırım, programda hayatını, yaşadıklarını ve anılarını anlattı, projelerden bahsetti.

Aksakallılar Konseyinin amacı ile ilgili soruları yanıtlayan Yıldırım, "Amacımız Kafkaslar'da, Orta Asya'da ve Balkanlar'da bir birlik oluşturmak. Bu birliğin amacı ülkeler arasındaki kültürel geçişleri, dil ve iş birliğini geliştirmek. Malum bu devletlerin birçoğu 1920-1991 arasında Sovyetler Birliği bünyesinde kaldı, dillerini ve alfabelerini değiştirmek zorunda kaldılar. Türk devletleriyiz ama birbirimizle anlaşamıyoruz. Bu 7 ülkenin nüfusu 160 milyon, toplam ihracatı 450 milyar, gayri safi milli hasılası 1,5 trilyon dolar. Bu birlik dünyanın 13. büyük ekonomisi ama kendi aralarındaki ticaret 20 milyar dolar kadar. Çok ama çok küçük bir pay. Amaç birbirleri ile ticaretlerinin artırılması, ortak refahın yükseltilmesi, kültürel etkileşimin sağlanması, ticaretin, taşımacılığın ve enerji güvenliğinin önündeki engellerin azaltılması, ortak savunma konseptinin geliştirilmesi, komşu coğrafyalarla iyi ilişkilerin tesis edilmesi. Burada da baş aktör Türkiye" diye konuştu.

Yıldırım, siyasi hayatında 'keşke yapmasaydım' dediği bir şeyin olmadığını, 'keşke şunu da yapsaydım' dediği şeyler olduğunu, planladıkları ve hayal ettikleri her işi hayata geçirdiklerini aktardı.

15 Temmuz'da yaşadıklarını da anlatan Binali Yıldırım, "Millet olarak 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Dualarımızla, Fatihalarımızla, minnet ve şükranlarımızla onların aziz hatıralarını her zaman yaşatacağız. Biz şehitlik mertebesini ölümsüz sayan bir inancın, bir medeniyetin mirasçılarıyız. Onların ölmediklerine, diri olduklarına inandığımız için şehitlerimizin gözlerinin bizim üzerimizde olduğunu düşünüyoruz. Onların uğruna canlarını feda ettikleri değerler bizim için kutsaldır. Bu değerleri son nefesimize kadar koruyacağız." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Samimi ve sıcak ortamda gerçekleşen buluşmada, Yıldırım esprilerle de gençleri güldürdü.

Erzincan Milletvekili Burhan Çakır da, gençlere davetlerinden dolayı teşekkür ederek, "Ülkemizi, insanlığı geliştirmek için çaba göstereceğinize, girişimciliğe önem vereceğinize ve gerektiğinde ülkemizi her yerde çok iyi bir şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum. Hangi şartlar altında olursa olsun doğru ve adil insan olmanızı, önce kendinize, sonra çevrenize örnek olarak bildiklerinizi yansıtmanızı ve hedeflerinize ulaşmak için hiç vazgeçmemenizi tavsiye ediyorum. Hepinize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket dolu bir ömürler diliyorum." şeklinde konuştu.

Programa Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Erzurum Bölge Başkanı Bülent Yıldırım, Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Serkan Aydın, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin ile 81 ilin gençlerinden oluşan çok sayıda öğrenci katıldı. - ERZURUM

Erzurum'da gençlik buluşması
Erzurum'da gençlik buluşması

YORUMLAR
500

Binali Yıldırım, Erzurum, gençlik, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzurum'da gençlik buluşması - Son Dakika


Haftaya yükselişle başlayan dolar 11,40'tan işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan dolar 11,40'tan işlem görüyor         
11:07
Polis memurunun ölümüne sebep olmuştu! O kazanın faili bir gün yatıp dışarı çıktı Polis memurunun ölümüne sebep olmuştu! O kazanın faili bir gün yatıp dışarı çıktı         
11:04
Rıdvan Dilmen'den gündem olacak Ali Koç sözleri: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı Rıdvan Dilmen'den gündem olacak Ali Koç sözleri: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı         
10:58
KONDA'dan Bekir Ağırdır: "Dindarım" diyenler azalıyor, inançsızlar ve ateistler artıyor KONDA'dan Bekir Ağırdır: "Dindarım" diyenler azalıyor, inançsızlar ve ateistler artıyor         
10:54
İlber Ortaylı'dan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı? İlber Ortaylı'dan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı?         
10:41
Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor         
08:58
Önce çaldılar, sonra sprey boya ile mesaj bırakıp kaçtılar! Araç sahibinin sevinci yarım kaldı Önce çaldılar, sonra sprey boya ile mesaj bırakıp kaçtılar! Araç sahibinin sevinci yarım kaldı         
08:32
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü sırra kadem bastı Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü sırra kadem bastı         
08:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak         
08:00
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
11:06 Haftaya yükselişle başlayan dolar 11,40'tan işlem görüyor
11:05 Nişanından dönen genç iş adamı kazada yaşamını yitirdi!
11:04 Polis memurunun ölümüne sebep olmuştu! O kazanın faili bir gün yatıp dışarı çıktı
11:02 Marketten zamlı ürün alan vatandaş indirim gelince iade edebilecek mi? Aydın Ağaoğlu "Herkes bilmeli" diyerek anlattı
10:57 Rıdvan Dilmen'den gündem olacak Ali Koç sözleri: En büyük hatayı Aykut Kocaman'da yaptı
10:53 KONDA'dan Bekir Ağırdır: "Dindarım" diyenler azalıyor, inançsızlar ve ateistler artıyor
10:52 Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu
10:44 Galatasaray'da yeni kriz! Acil golcü arayışına başladılar
10:44 Ramazan Kadirov park gerilimini tırmandırıyor: Erdoğan'a seslendi
10:40 İlber Ortaylı'dan Fatma Şahin'e destek: Eline sopa mı alacaktı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 11:13:37. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da gençlik buluşması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement