Erzurum\'da Gençlik Liderleri İHA Erzurum Bölge Müdürlüğü\'nü ziyaret etti

Erzurum'da görev yapan Gençlik Liderleri, İHA Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ettiler.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ve Haber Müdürü Nihat Kılıçoğulları'nı kutlayan Gençlik ve Spor Erzurum İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Liderleri Erhan Tuna, Fırat Ceylan ve Serdar Durak, medyanın faaliyetlerine yer vermeleri ve destek olmalarından dolayı teşekkür ettiler. - ERZURUM