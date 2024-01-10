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Erzurum'da Gençlik Liderleri İHA Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti - Son Dakika
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Erzurum'da Gençlik Liderleri İHA Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Erzurum'da görev yapan Gençlik Liderleri, İHA Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Gençlik ve Spor Erzurum İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Liderleri, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ve Haber Müdürü Nihat Kılıçoğulları'nı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle kutladı ve medyanın faaliyetlerine yer vermeleri ve destek olmalarından dolayı teşekkür etti.

Erzurum\'da Gençlik Liderleri İHA Erzurum Bölge Müdürlüğü\'nü ziyaret etti
10.01.2024 - 14:10,
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Erzurum'da görev yapan Gençlik Liderleri, İHA Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ettiler.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ve Haber Müdürü Nihat Kılıçoğulları'nı kutlayan Gençlik ve Spor Erzurum İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Liderleri Erhan Tuna, Fırat Ceylan ve Serdar Durak, medyanın faaliyetlerine yer vermeleri ve destek olmalarından dolayı teşekkür ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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