Erzurum'da Gençlik Merkezi ve Okullar Arasında Tiyatro İş Birliği - Son Dakika
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Erzurum'da Gençlik Merkezi ve Okullar Arasında Tiyatro İş Birliği

Erzurum\'da Gençlik Merkezi ve Okullar Arasında Tiyatro İş Birliği

Erzurum Yakutiye Gençlik Merkezi'nin 'Gülümseyin, Geliyoruz' projesi kapsamında Aşkale'de düzenlenen tiyatro etkinliği, TEK Kampüs Okullarındaki çocukların yüzlerini güldürdü. Aşkale Gençlik Merkezi Müdürü Kadir Turan ile birlikte 300 öğrencinin izlediği 'Ninemin Sihirli Sandığı' isimli tiyatro oyunu, öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırdı ve eğlenceli bir zaman geçirmelerini sağladı. Ayrıca, tiyatro oyunuyla çocuklara zararlı beslenme alışkanlıklarından kaçınmayı ve arkadaş sevgisini aşılamayı hedeflendi.

22.02.2024 17:04  Güncelleme: 17:06
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Erzurum Yakutiye Gençlik Merkezi'nin deprem bölgeleri için başlattığı 'Gülümseyin, Geliyoruz' projesiyle oluşturulan tiyatro ekibi Aşkale'de Gençlik Merkezi iş birliğiyle TEK Kampüs Okullarındaki çocukların yüzlerini gülümsetti.

Aşkale ve Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürlüğü arasında ortaklaşa düzenlenen ve Aşkale Halk Eğitim Merkezi büyük salonunda gerçekleştirilen tiyatroyu Aşkale Gençlik Merkezi Müdürü Kadir Turan ile birlikte 300 öğrenci izledi. 'Ninemin Sihirli Sandığı' isimli tiyatro ilköğretime giden öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yükseltirken, gönüllerince eğlenmeleri ve güzel vakit geçirmelerini sağladı. Okuldaki çocuklara tiyatro oyunlarıyla neşeli anlar yaşatan ekibe oyun sonunda bol bol alkış aldı. Tiyatro, izleyen çocuklara güzel davranışın yanı sıra, zararlı beslenmemeyi ve arkadaş sevgisini aşıladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Gençlik Merkezi ve Okullar Arasında Tiyatro İş Birliği - Son Dakika

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