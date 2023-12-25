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Erzurum'da Hıdır Has Hoca'nın cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Erzurum'da Hıdır Has Hoca'nın cenazesi defnedildi

Erzurum'un sevilen isimlerinden Hıdır Has Hoca'nın cenazesi, Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar ve çok sayıda seveni katıldı.

Erzurum\'da Hıdır Has Hoca\'nın cenazesi defnedildi
25.12.2023 - 14:23,
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Erzurum sevilen isimlerinden Hıdır Has Hoca'nın cenazesi Narmanlı Camii'nden kaldırıldı.

Hayatını ilime, irfana ve talebe yetiştirmeye adayan, Çat ilçesinin manevi dinamiklerinde Babadereli Seyyid Ahmet Has Efenin torunu Zeki Has'ın oğlu Hıdır Has Hoca Narmanlı Camii de kılınan cenaze namazının ardından Dutçu' da aile mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar ve çok sayıda sevenleri katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzurum'da Hıdır Has Hoca'nın cenazesi defnedildi - Son Dakika
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