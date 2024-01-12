Erzurum\'da Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

Erzurum'da dün geceden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı başta kent merkezi olmak üzere her tarafı beyaz bürüdü.

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı Erzurum'da yüzünü bir kez daha gösterdi. Uzun bir süredir kar yağışının olmadığı kentte dün gece hafif olarak başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti. Sabah beyaz örtü ile güne başlayan Erzurumlular, zaman zaman trafikte zor anlar yaşadı. Meteoroloji tahminlerine göre Erzurum'da kar yağışı hafta sonuna kadar devam edecek.

Bugün Doğu Anadolu'nun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum'un yüksek kesimlerinde daha fazla etkili olan kar, Tekman ilçesinde okulların 1 günlüğüne tatil edilmesine sebep oldu.

Başta Büyükşehir, Karayolları ve ilçe belediyeleri olmak üzere ekiplerin karla mücadeleleri de devam ediyor. - ERZURUM