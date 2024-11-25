Erzurum\'da Kışla Mücadele Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kar Timleri, ulaşımda herhangi bir sıkıntının yaşanmaması için kışla mücadelede tüm ekipleriyle sahada görev yapıyor.

Kırsal alan, ana ve ara arterler, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yapan ekipler, araç ve yaya trafiğinin bulunduğu bölgeleri baştan aşağı temizledi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin kışla mücadelede görev yapan Kar Timleri, etkili olan yağış sonrası kaldırım ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde de çalışma yaptı. 1189 mahalle ve bağlı yerleşimlerdeki 7 bin 200 kilometrelik yol ağında görev yapan "Kar timleri", kışla mücadelede canla başla görev yapıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Kışla mücadele bizim işimiz" dedi. Başkan Sekmen, "Büyükşehir Belediyemizde görevli ekiplerimiz, kar yağışı sonrası karla mücadele çalışmasına başladı. İl genelinde karla mücadele çalışmalarını yaklaşık 350 araç, iş makinası ve 752 personelle gerçekleştirmekteyiz. Hemşerilerimiz kapalı köy yolları ve ulaşımda yaşanan olası bir problemde Büyükşehir Belediyemizin 444 16 25 numaralı Çağrı Merkezi'ni arayabilirler. Vatandaşlarımızın sorun yaşamaması ve kış mevsimini güzel bir şekilde geçirmeleri için tüm imkanlarımızı halkımızın hizmetine seferber edeceğiz" diye konuştu. - ERZURUM