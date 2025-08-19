Erzurum\'da KOSGEB Girişimcilik Destek Programı Toplantısı

KOBİ'lerin güçlenmesi ve yerel ekonominin desteklenmesi amacıyla KOSGEB tarafından yürütülen Girişimcilik Destek Programı kapsamında Erzurum'da 2025 yılının ikinci jüri değerlendirme süreci gerçekleştirildi.

Erzurum Teknik Üniversitesi Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlık etti. Girişimciler, projelerini jüriye sunarak KOSGEB desteğiyle hayata geçirme imkanı buldu.

Toplantıya; Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın, KOSGEB Erzurum İl Müdürü Lütfullah Aktaş, KOSGEB Finansman Müdürü Ömer Çağrı Özdemir ile Erzurum Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ender Cihantimur katıldı.

Vali Mustafa Çiftçi konuşmasında, girişimcilerin fikirlerinin önemine vurgu yaparak, KOSGEB desteklerinin yeni projelerin hayata geçirilmesinde kritik rol üstlendiğini belirtti.

Çiftçi, "Kuruluş aşamasındaki tüm girişimcilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Toplantı kapsamında; imalat, bilişim, danışmanlık, bilimsel araştırma ve geliştirme gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren girişimciler projelerini jüri önünde değerlendirmeye sundu.

KOSGEB, destek verdiği projelerin gelişimini yakından takip ederken Erzurum'da gerçekleştirilen jüri toplantısı, yenilikçi iş fikirlerinin bölgesel kalkınmaya katkı sağlamasına zemin hazırlıyor. Program, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırma ve yerel üretim kapasitesini artırma hedefi doğrultusunda Erzurum'daki etkisini güçlendirmeye devam ediyor. - ERZURUM