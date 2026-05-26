Kurban kesim kurallarına uymayanlara ceza yağacak

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kurban kesim ve et çekim işlemlerine yönelik önemli kısıtlama ve kuralları kamuoyuna duyurdu. Kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacak.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in imzasıyla yayımlanan duyuruya göre, Erzurum Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyon Kararı gereğince belirlenen alanların dışında kurban kesimi tamamen yasaklandı. İl genelinde cadde, bulvar, sokak, yol kenarları ve bahçe gibi kamusal ya da açık alanlarda kurban kesenler hakkında yasal işlem başlatılacağı bildirildi.

Atıklar Poşetlenecek, Kaçak Kesim Engellenecek

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, halk sağlığının korunması amacıyla kurban kesimi sonrası oluşan atıkların mutlaka poşetlenerek çöp kovalarına atılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşların, kasaplık belgesi olmayan kişilere kesim yaptırmaması ve kasap ruhsatı bulunmayan iş yerlerinde et çektirmemesi gerektiği ifade edildi.

Uymayanlara Çifte Kanunla Ceza

Belirlenen kurallara riayet etmeyen vatandaş ve işletmeler hakkında; 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri uyarınca idari para cezası uygulanacağı net bir şekilde aktarıldı. 7/24 Kesintisiz İhbar Hattı Erzurum Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kurban dönemi boyunca karşılaştıkları olumsuzlukları, talep ve şikayetlerini iletebilmeleri için Alo 153 İhbar Hattı'nın 7 gün 24 saat kesintisiz olarak hizmet vereceğini duyurdu. - ERZURUM