Türkiye'de Ocak ayında 213 bin 493 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı yapıldı. Erzurum'da ise bir ayda 3 bin 408 aracın kaydı yapıldı, kentte trafiğe kayıtlı araç sayısı 133 bin 140 oldu.
TÜİK Ocak 2024'e ait motorlu kara taşıtları rakamlarını açıkladı. Erzurum 133 bin 140 kayıtlı araçla Türkiye sıralamasında 49. basamakta yer aldı. Ocak ayında 3 bin 408 araç devrinin yapıldığı Erzurum, ülke sıralamasında 43'üncü oldu.
Erzurum'da trafiğe kayıtlı araçlarda otomobil 67 bin 445 ile ilk sırada yer alırken, minibüs sayısı 2 bin 409, otobüs sayısı bin 238, kamyonet sayısı 28 bin 923, kamyon sayısı 6 bin 144, motosiklet sayısı 4 bin 753, özel amaçlı araç sayısı 749 ve traktör sayısı 21 bin 485 oldu.
Ocak ayında Erzurum'da 3 bin 408 aracın devri yapıldı. Bunlardan 2 bin 270 otomobil, minibüs 40, otobüs 2, kamyonet 778, kamyon 93, motosiklet 38, özel amaçlı araç 4 ve traktör 183 adet olarak gerçekleşti. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Türkiye'de Ocak Ayında 213 Bin 493 Taşıt Trafiğe Kaydedildi - Son Dakika
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