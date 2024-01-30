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Erzurum'da Ödüllü Kitap Okuma Yarışması Düzenlenecek - Son Dakika
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Erzurum'da Ödüllü Kitap Okuma Yarışması Düzenlenecek

Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Faik Güngör Ortaokulu, öğrencilerin velileriyle beraber katılacağı ödüllü kitap okuma yarışması düzenleyecek. Velilerin çocuklara rol-model olabilmesi adına düzenlenen etkinlikle çocuklar, ebeveynleriyle beraber okuyacakları 'Peygamberlerin Çocuk Eğitim Metodları' adlı kitaptan velileriyle beraber bir yarışmaya tabii tutulacak ve dereceye giren veli ve öğrenciler ödüllendirilecek. Velilerin büyük ilgi gösterdiği yarışmanın sınavının 20 Nisan 2024 Cumartesi günü yapılacağı belirtildi.

Erzurum\'da Ödüllü Kitap Okuma Yarışması Düzenlenecek
30.01.2024 - 14:54,
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Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Faik Güngör Ortaokulu, öğrencilerin velileriyle beraber katılacağı ödüllü kitap okuma yarışması düzenleyecek.

Velilerin çocuklara rol-model olabilmesi adına düzenlenen etkinlikle çocuklar, ebeveynleriyle beraber okuyacakları "Peygamberlerin Çocuk Eğitim Metodları" adlı kitaptan velileriyle beraber bir yarışmaya tabii tutulacak ve dereceye giren veli ve öğrenciler ödüllendirilecek.

Velilerin büyük ilgi gösterdiği yarışmanın sınavının 20 Nisan 2024 Cumartesi günü yapılacağı belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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