Erzurum\'da Off-Road Tutkunlarından Miniklere Yardım

Erzurum'da bir grup off-road tutkunu ve hayırsever köy okullarında "Minik eller üşümesin" diyerek yollara çıktı ve çocukların yüzünü güldürdü.
Erzurum Macera Off-Road Kulübü tarafından her yıl aksatılmadan yapılan "Minik eller üşümesin kampanyası" çerçevesinde Erzurum'un köy okullarındaki çocukların kaban ve bot ihtiyaçları karşılandı.
Kampanyaya Samsun'dan katılan hayırsever Hikmet Akçelik, miniklerin kıyafet ihtiyaçlarına ilave olarak kırtasiye yardımıyla kampanyaya destek verdi. Hikmet Akçelik, "Dördüncü kez Erzurum'a gelerek minik yavrularımızın bizzat yüreklerine dokunarak mutluluklarına şahitlik etmek benim için son derece önemli. Kampanyaya katkı sağlayan ve bu gönül köprüsünde destek sağlayan tüm hayırsever dostlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Son derece önemli bulduğum bu sosyal sorumluluk projesinde miniklerle buluşmamızı sağlayan ve zorlu kış şartlarında arazi araçları ile miniklerimiz mutlu etmek için seferber ilan Erzurum Macera Off-Road Kulübü Başkanı Lokma Toptaş'a minik yürekler adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
"Minik eller üşümesin" projesi çerçevesinde Pasinler ilçesinin iki köyüne giden off-road tutkunları burada okullarda çocuklarla bir araya geldi. Hem onların ihtiyaçlarını gideren hem de tek tek ilgilenen off-roadçular zaman zaman çocuklarla oyunlar oynadı. Başören köyünde off-roadçuların ziyaret ettiği köyde çocukların keyifli halleri ise görülmeye değerdi. - ERZURUM
Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nda pilot bölge olarak deprem bölgesinin belirlendiğini ifade ederek, başvuruların 15 Şubat'ta başlayacağını ve başvuru şartlarını açıkladı.
Yeni sağlık personeli alımı için takvimin işlemeye başladığını duyuran Sağlık Bakanı Koca, ''Alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak'' dedi.
İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında ceketini çıkartıp kolları sıvayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, salondaki partililerden de ceketini çıkarmasını istedi. İmamoğlu'nun talimatı sonrası salondaki partililer hep birlikte ceketlerini çıkarttı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılmak üzere BAE'ye gitti ve zirve öncesi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi. Erdoğan, zirvede ana konuşmacı olarak yer alacak ve diğer ülkelerin liderleriyle de ikili görüşmeler yapacak.
Fenerbahçe'de 16 yabancı futbolcu bulunmasına rağmen, yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belirlendi. İngiliz oyuncu Ryan Kent ve sakatlığı sebebiyle lisansı çıkarılmayan Luan Peres, listede yer almadı.
CHP'de İstanbul ilçe adaylarının tanıtımı için düzenlenen toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a hizmet için tam yol ileri dedi. CHP lideri Özgür Özel'in toplantıya katılmaması dikkat çekti. İmamoğlu, salondan gelen protesto seslerine karşılık olarak CHP kürsüsüne saygı duyulması gerektiğini belirtti. Toplantıda CHP İstanbul Belediye Başkan Adayları da açıklandı.
İstanbul'da bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda tutuklanan 4 şüpheliden birinin Youtube fenomeni olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin ifadelerinde masaj salonunu açma sebepleri ve suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Gergin başlayan tanıtım toplantısına CHP lideri Özgür Özel'in katılmaması dikkatlerden kaçmadı.
Son Dakika › Yerel › Erzurum'da Off-Road Tutkunlarından Miniklere Yardım - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?