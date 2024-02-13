Erzurum'da Off-Road Tutkunlarından Miniklere Yardım - Son Dakika
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Erzurum'da Off-Road Tutkunlarından Miniklere Yardım

Erzurum\'da Off-Road Tutkunlarından Miniklere Yardım

Erzurum Macera Off-Road Kulübü, 'Minik eller üşümesin' kampanyası kapsamında köy okullarındaki çocukların kaban ve bot ihtiyaçlarını karşıladı. Hayırsever Hikmet Akçelik ise kırtasiye yardımıyla kampanyaya destek verdi. Off-road tutkunları, Pasinler ilçesinin iki köyünde çocuklarla bir araya gelerek onların ihtiyaçlarını giderdi ve oyunlar oynadı.

13.02.2024 09:44
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Erzurum'da bir grup off-road tutkunu ve hayırsever köy okullarında "Minik eller üşümesin" diyerek yollara çıktı ve çocukların yüzünü güldürdü.

Erzurum Macera Off-Road Kulübü tarafından her yıl aksatılmadan yapılan "Minik eller üşümesin kampanyası" çerçevesinde Erzurum'un köy okullarındaki çocukların kaban ve bot ihtiyaçları karşılandı.

Kampanyaya Samsun'dan katılan hayırsever Hikmet Akçelik, miniklerin kıyafet ihtiyaçlarına ilave olarak kırtasiye yardımıyla kampanyaya destek verdi. Hikmet Akçelik, "Dördüncü kez Erzurum'a gelerek minik yavrularımızın bizzat yüreklerine dokunarak mutluluklarına şahitlik etmek benim için son derece önemli. Kampanyaya katkı sağlayan ve bu gönül köprüsünde destek sağlayan tüm hayırsever dostlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Son derece önemli bulduğum bu sosyal sorumluluk projesinde miniklerle buluşmamızı sağlayan ve zorlu kış şartlarında arazi araçları ile miniklerimiz mutlu etmek için seferber ilan Erzurum Macera Off-Road Kulübü Başkanı Lokma Toptaş'a minik yürekler adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Minik eller üşümesin" projesi çerçevesinde Pasinler ilçesinin iki köyüne giden off-road tutkunları burada okullarda çocuklarla bir araya geldi. Hem onların ihtiyaçlarını gideren hem de tek tek ilgilenen off-roadçular zaman zaman çocuklarla oyunlar oynadı. Başören köyünde off-roadçuların ziyaret ettiği köyde çocukların keyifli halleri ise görülmeye değerdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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