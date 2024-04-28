Erzurum'da öğrenciler Gazze için tuvalde seslerini duyurdu - Son Dakika
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Erzurum'da öğrenciler Gazze için tuvalde seslerini duyurdu

Erzurum\'da öğrenciler Gazze için tuvalde seslerini duyurdu

Erzurum'da 16 öğrenci, Gazze'de yaşanan insanlık dramını tuvale çizerek seslerini duyurdu. Palandöken Gençlik Merkezi'nde düzenlenen sergide, öğrencilerin eserleri insanlığa bir mesaj niteliğindeydi.

28.04.2024 16:05  Güncelleme: 16:13
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Erzurum'da 16 öğrenci bir araya geldi ve Gazze'de yaşanan insanlık dramını tuvale çizdi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Palandöken Gençlik Merkezi'nde Resim Öğretmeni Gözde Kutlu koordinatörlüğünde yaklaşık 1 aylık emeğin sonucu 16 öğrenci Filistin ve Gazze halkının sesi olmak için tuval ve fırçalarını kullandılar.

Resim Öğretmeni Gözde Kutlu, içlerinden 6 savaş mağduru öğrencinin de olduğu "Fırçamın Sesi" serginin insanlığa bir mesaj verdiğini ve bir an önce Gazze halkının özgürlüğe kavuşmasında katkıda bulunmayı hedeflediğini ifade etti. Sergide 3 resmi bulunan Esmanur Güller de yaşanan insanlık ayıbının bir an önce bitmesini umut ettiklerini dile getirdi. Sergi açılışında konuşan Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Gözütok, gençlerin ortaya çıkardığı eserlerin tüm dünyaya mesaj niteliğinde olduğunu belirttiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da öğrenciler Gazze için tuvalde seslerini duyurdu - Son Dakika

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