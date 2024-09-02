Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak yağış sonucu heyelan: Oltu-Artvin karayolu üç gündür kapalı - Son Dakika
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Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak yağış sonucu heyelan: Oltu-Artvin karayolu üç gündür kapalı

Erzurum\'un Oltu ilçesinde sağanak yağış sonucu heyelan: Oltu-Artvin karayolu üç gündür kapalı

Erzurum'un Oltu ilçesinde hafta sonunda etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle yaşanan heyelan sonucu Oltu-Artvin karayolu üç gündür ulaşıma kapandı. Heyelanın devam etmesi ve herhangi bir çalışma yapılmaması vatandaşların tepkisine neden oluyor. Yolun kapalı olması nedeniyle yöre halkı mağduriyet yaşıyor ve yetkililerden yolun bir an önce trafiğe açılmasını istiyor. Ayrıca heyelanın yüksek gerilim enerji hatlarına da zarar verdiği belirtiliyor.

02.09.2024 09:35
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Erzurum'un Oltu ilçesinde hafta sonunda etkili olan sağanak yağış heyelana neden oldu. Heyelan nedeniyle kapanan Oltu- Artvin karayolunda üç gündür ulaşım sağlanamıyor.

Olur Taşlıköy mahallesi ile Ayvalı Barajının gövde yakınında yaşanan heyelan aralıklarla devam ediyor. Yolun büyük bir bölümü ulaşıma kapanırken bölgede herhangi bir çalışma yapılmaması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Vatandaşlar, Oltu Artvin yolunun her yağmur sonrası heyelan yaşandığını belirterek sürekli yolun kapandığını söylediler.

Ayvalı Barajında Balık üretiminde çalışan Taner Atmaca. 'Üç gündür yolumuz kapalı herhangi bir çalışmada yok bundan dolayı yöre halkı mağduriyet yaşıyor. Yetkililerin bir an önce yolu trafiğe açması gerekiyor' dedi.

Bursa'dan memleketine tatile gelen Veysel Alkan ise 'Çataksu Mahallesine gideceğim yol kapalı gidemiyoruz. Üç gündür geliyorum buraya bakıyorum yol kapalı geri dönüyorum. Yetkililerden bir anca yolumuzun açılmasını istiyoruz. Üç gündür burada iş makinası da yok gelen gidende yok bekliyoruz' dedi.

Heyelan nedeniyle bilgede bulunan yüksek gerilim enerji hatlarının da zarar gördüğü belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak yağış sonucu heyelan: Oltu-Artvin karayolu üç gündür kapalı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak yağış sonucu heyelan: Oltu-Artvin karayolu üç gündür kapalı - Son Dakika
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