Erzurum'da Sağlık Çalışanları İsrail'in Gazze Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum'da Sağlık Çalışanları İsrail'in Gazze Saldırılarını Protesto Etti

Erzurum\'da Sağlık Çalışanları İsrail\'in Gazze Saldırılarını Protesto Etti

Erzurum'da görev yapan hekim ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerini 42'nca haftada da sürdürdüTarihi Erzurum Kalesi etkinlik alanında bir araya gelen sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz...

01.09.2024 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da görev yapan hekim ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerini 42'nca haftada da sürdürdü

Tarihi Erzurum Kalesi etkinlik alanında bir araya gelen sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla yürüdü. Burada grup adına basın açıklamasını İntörn Doktor Muhammet Haçyanoğlu yaptı.

Muhammet Haçyanoğlu, " Türkiye'deki hekimler ve sağlık çalışanları olarak sessiz yürüyüşümüzün 42. haftasında yeniden Gazze'yi hatırlamak ve hatırlatmak için bir araya geldik. Bizler sebat etmeyi, sabretmeyi Filistinlilerden öğrenmeye çalışan sağlık çalışanlarıyız. 42 haftadır her cumartesi meydanlarda oluşumuz bundandır. Sizleri de bu vicdan nöbetine bekleriz.

Gazze topraklarında devam eden soykırım niteliğindeki katliamların üzerinden üç nesil geçti. kuşaktan kuşağa kan, gözyaşıyla birlikte cesaret ve fedakarlık da taşındı. Terörist İsrail ordusu ve çıkarcı iki yüzlü işbirlikçileri; 3 nesildir yaptıkları katliamları son 10 ayda soykırım seviyesine çıkardı. Vatanperverliğin, imanın, sabrın ve şerefin en duru timsali olan kardeşlerimize yönelik gerçekleştirdikleri kelimelerle tarif edilemez derecede acı. Şu herkesçe bilinsin ki gayrimeşru işgalcilerin meşru müdafaa hakkı yoktur. bir kız çocuğunun saçlarını döken keder, 4 yaşındaki çocuğa kalp krizi geçirten korku bu köhne dünya sisteminin yanına kar kalmayacaktır. Temennimiz bu sistemin belasını millet-i İslam'ın elinden bulması yönünde, azim ve gayretimiz de buna katkımızın olmasına yöneliktir. Küresel güçlerin yuvalandığı devletler dünyanın en büyük katilini alkışlar eşliğinde ülkelerinde ağırlarken, çıkarlarına göre ülkeler zalimin etrafında dört dönerken; güçsüz ülkelerin sessizliği, "bana dokunmayan yılan bin yaşasın" tavrı insanoğlunun bencilliğinin portresini oluşturmaktadır. Sözüm ona evrensel insani değerlerin, insafsız ve infazsız uluslararası hukukun ne denli cılız ve afaki olduğu apaçık ortadadır. İnsani ve gayrı insani olanın ne olduğunu keyfi buyruklarla belirleme gafletini üzerimizden atmanın zamanı gelmiştir. Zira insana yaraşanın ne olduğunu insanı yaratan bilir. Bu devran ancak Allah'ın düzeniyle düzelir. Bizler iş ahlakını peygamberimizden ve onun yıldız ashabından öğrenirsek sektörlerimizde güçleniriz. Herkes işini iyi yaparsa ama bunu kendi çıkarları için değil parayı ve gücü elinde bulunduran zalimlerden dünyanın iplerini almak için yaparsa işte o zaman bir bahar gelecek kardan aydınlık.

İsrail'i ve onu meşru gören çürümüş insan müsveddelerini lanetlediğimizi ve her alanda boykot ettiğimizi ilan ediyoruz. özellikle meslektaşlarımızın reçetelerinde, hastanelerde ve eczanelerdeki ilaç alımlarında tercihin yerli olandan yana olması gerektiğini vurgulamak istiyoruz. eczacısına "ben yerli muadillerini istiyorum evladım" diyen her teyzenin her dedenin de ilaç alanındaki boykota katılabileceğini hatırlatıyoruz.Tüm devlet kurumlarını, işletme sahiplerini ve halkımızı aktif boykota ve milli sermayeye destek çıkmaya davet ediyoruz. Boykot ürünlerine elimizi uzatırsak şehit olan her bir çocuğa ihanet etmiş olacağımızı bilmeliyiz. evlatlarımıza yerli malı bilincini kazandırmalı, boykotu nesilden nesle aktarmalıyız. Zulme karşı durmak ve hakkı söylemek bu dünyada evlatlarımıza bırakabileceğimiz pek şerefli bir mirastır.Fakat daha da şereflisi dün istiklal harbinde, Bosna'da, Karabağ'da; Bugün Suriye ve Kuzey Irak'ta olduğu gibi yarın Filistin'de, Doğu Akdeniz'de ve Doğu Türkistan'da vaadi dolan hak sözlerimizin yerini tetiğe bırakmak olacaktır" diye konuştu.

Grup yapılan duanın ardından sessizce dağıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Filistin, erzurum, İsrail, Gazze, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Sağlık Çalışanları İsrail'in Gazze Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:10 Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:48 Mehmet Şimşek’ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız Mehmet Şimşek'ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız
11:02 47 yıl sonra CHP’ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti 47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti
09:43 Türkiye’de 70 yıldır faaliyette bulunan konserve devi Tamtad iflas etti Türkiye'de 70 yıldır faaliyette bulunan konserve devi Tamtad iflas etti
09:14 Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia Narin’in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia! Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış
11:47 Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı kiralık olarak transfer etti Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak transfer etti
11:37 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü
11:33 İstanbul’da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor İstanbul'da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
10:56 Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur
10:50 Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın yerine Şenol Güneş’i getirmek istiyor Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i getirmek istiyor
10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:25 Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur’a Rest Çekti: ’Soyadımı Kullanma’ Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur'a Rest Çekti: 'Soyadımı Kullanma'
10:19 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 12:48:23. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Sağlık Çalışanları İsrail'in Gazze Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement