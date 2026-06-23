Erzurum\'da sahipsiz hayvanlar için iş birliği protokolü

Erzurum'da sahipsiz hayvanların korunması, popülasyonlarının bilimsel yöntemlerle kontrol altına alınması ve toplum sağlığının desteklenmesi amacıyla önemli bir iş birliği protokolü hayata geçirildi. Erzurum Valiliği himayelerinde; Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokol, sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen hizmetlerin daha etkin ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını hedefliyor.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen imza törenine Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürü Akif Ümüzer katıldı.

Protokol kapsamında sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, kısırlaştırma çalışmalarının yaygınlaştırılması ve kurumların mevcut hizmet kapasitelerinin güçlendirilmesi amaçlanırken, hayvan refahını esas alan uygulamaların bilimsel bir zeminde yürütülmesi hedefleniyor.

Bilimsel ve Sürdürülebilir Bir Model Oluşturulacak

İmza töreninde konuşan Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum'un son dönemde sahipsiz hayvanların korunması ve bakımına yönelik yürüttüğü çalışmalarla Türkiye'ye örnek gösterilen şehirlerden biri haline geldiğini ifade etti. Kamu kurumları ile yerel yönetimlerin koordinasyon içerisinde yürüttüğü çalışmalar sayesinde sahipsiz hayvanların toplanması, aşılanması, kısırlaştırılması ve uygun yaşam alanlarında bakım süreçlerinin başarıyla sürdürüldüğünü belirten Baruş, vatandaşlardan gelen taleplerin de hızlı bir şekilde değerlendirilerek çözüme kavuşturulduğunu dile getirdi. Sahipsiz hayvanların korunmasının yalnızca bir belediyecilik hizmeti olmadığını, aynı zamanda toplumsal sorumluluk ve kamu sağlığı açısından önemli bir konu olduğunu vurgulayan Baruş, imzalanan protokolün bu alanda yürütülen çalışmaların kurumsal bir çerçeveye kavuşturulmasına önemli katkılar sunacağını söyledi.

Türkiye'de Bir İlk: Laparoskopik Kısırlaştırma Yöntemi Erzurum'da Uygulanacak

Protokolün en dikkat çekici başlıklarından birini ise Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesinin katkılarıyla hayata geçirilecek laparoskopik (kapalı) kısırlaştırma uygulaması oluşturuyor.

Vali Baruş, modern veteriner hekimlik uygulamaları arasında yer alan bu yöntemin Türkiye'de ilk kez Erzurum'da uygulanacağını belirterek, laparoskopik cerrahinin hayvan sağlığı açısından önemli avantajlar sunduğunu ifade etti. Daha az girişimsel bir yöntem olması sayesinde operasyon sonrası komplikasyon risklerinin azalacağını, iyileşme süreçlerinin hızlanacağını ve hayvanların ameliyat sonrasında daha kısa sürede normal yaşamlarına dönebileceğini kaydetti. Bu yenilikçi uygulamanın yalnızca bölgedeki hayvan refahına katkı sağlamayacağını, aynı zamanda Türkiye genelinde örnek alınabilecek bir model oluşturacağını belirten Baruş, sürece bilimsel destek veren Atatürk Üniversitesine teşekkür etti.

Başkan Sekmen: "Hayvan Refahı ve Toplum Güvenliği Açısından Önemli Bir Çalışma"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların hem vatandaşların güvenliği hem de hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi olarak sahipsiz hayvanların bakım, rehabilitasyon ve sağlık hizmetlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Sekmen, kurumlar arası iş birliğinin bu süreçte önemli bir güç oluşturduğunu söyledi. Protokolün hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurum ve paydaşlara teşekkür eden Başkan Sekmen, ortak çalışmaların önümüzdeki süreçte daha da güçlenerek devam edeceğini ifade etti.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bilimsel Yaklaşımlar Hayvan Sağlığına Önemli Katkılar Sunuyor"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen çalışmaların yalnızca hayvan refahı açısından değil, aynı zamanda toplum sağlığı bakımından da büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Üniversitelerin toplumsal sorunların çözümünde bilimsel bilgi ve teknolojik imkanlarla destek sağlayan önemli kurumlar olduğunu vurgulayan Hacımüftüoğlu, Veteriner Fakültesi tarafından desteklenen laparoskopik cerrahi uygulamasının sahipsiz hayvanların sağlık süreçlerinde önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti.

Modern cerrahi tekniklerin operasyon başarısını artırdığını ifade eden Hacımüftüoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Hayvan sağlığı ve refahını önceleyen bilimsel uygulamaların yaygınlaştırılması büyük önem taşımaktadır. Veteriner Fakültemizin bilgi birikimi ve akademik tecrübesiyle destek verdiği bu çalışma sayesinde, kısırlaştırma süreçleri daha güvenli ve daha konforlu bir şekilde gerçekleştirilecektir. Kontrollü, planlı ve bilimsel temellere dayanan bu tür uygulamaların yaygınlaşması hem hayvanların yaşam kalitesine hem de toplum sağlığının korunmasına önemli katkılar sağlayacaktır."

Kurumlar Arası İş Birliğiyle Örnek Bir Model Hayata Geçiriliyor

İmzalanan protokol ile birlikte Erzurum'da sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetlerin daha koordineli bir şekilde yürütülmesi, modern veterinerlik uygulamalarının yaygınlaştırılması ve hayvan refahı standartlarının yükseltilmesi amaçlanıyor.

Kamu kurumları, yerel yönetimler ve akademik birikimin ortak paydada buluştuğu bu iş birliği modeliyle, sahipsiz hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi, popülasyonlarının bilimsel yöntemlerle yönetilmesi ve toplum sağlığının korunmasına yönelik çalışmaların daha etkin bir şekilde sürdürülmesi hedefleniyor. Erzurum'da hayata geçirilen bu uygulamanın, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin farklı şehirlerinde yürütülecek benzer çalışmalara da örnek teşkil etmesi bekleniyor. - ERZURUM