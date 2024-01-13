Erzurum'da şehitler ve Gazze için yürüyüş düzenlendi.

Erzurum'daki sivil toplum kuruluşları tarafından teröre ve işgalci İsrail'in saldırılarına karşı düzenlene yürüyüşe vatandaşlar yoğun destek verdi.

Teröre karşı birlik mesajı verilen yürüyüşte güzergah boyunca vatandaşlarda alkışlarla destek verdi. Saray Bosna Caddesi'nden başlan yürüyüş İstasyon Meydanı'nda sona erdi. Polis yürüyüş yolunda geniş güvenlik önlemi aldı. - ERZURUM