Erzurum\'da sel felaketinden etkilenen bölgelerin değerlendirmesi yapıldı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında AFAD Kriz Merkezi'nde, aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel felaketinden etkilenen bölgelerin değerlendirmesini yapmak üzere ilgili kurumların katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda; sel bölgesinde son durum değerlendirmesi ve müdahalede bulunan ilgili kurumların çalışmaları ve koordinasyonu görüşüldü. Vali Mustafa Çiftçi, son olarak Ayvalı Mahallesi'nde yoğun yağıştan dolayı sel afeti meydana geldiğini belirterek, "Yapılan ilk incelemeler neticesinde 10 tane evin zarar gördüğünü, 10 aracın hasar aldığını tespit ettik. Bunun dışı da yine köy okulumuz ve üç lojmanın da sel felaketinden etkilendi. Hatta öğretmenlerimiz bile canlarını son anda kurtardı. Sel afetinin olmasıyla birlikte Devlet Su İşleri Müdürlüğü, ESKİ Genel Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlü, Kaymakamlığımız, Büyükşehir Belediyesi, Oltu Belediyesi ve devletin diğer kurumlarıyla çalışmalara başladılar. Çalışmalarımız devam ediyor. Zarar, ziyana uğrayan evlerimizde, okulumuzda hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz, Defterdarlığımızın ekipleri, Tarım il Müdürlüğü ekiplerimiz zirai açıdan tespitlerini yürütüyor. İnşallah kısa sürede buradaki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Ben afetten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerim iletiyorum. Ayrıca gece gündüz demeden sahada çalışan devletimizin tüm kurumlarına teşekkür ediyorum. Yine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz psiko-sosyal ekipleri, müftülüğümüzün, Sağlık İl Müdürlüğü'müzün ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor. Vatandaşlarımızı ziyaret edip onlarla yakını ilgileniyorlar gerekli destekleri veriyorlar." şeklinde konuştu.

"Normal bir yağıştan bahsetmiyoruz "

AFAD İl Müdürlüğü Kriz Merkezi'nde Vali Yardımcısı başkanlığında ilgili tüm birim temsilcileri ile beraber her gün toplantı yapıldığını ve meteorolojiden her gün bilgileri anlık olarak aldıklarını ifade eden Vali Çiftçi, "Sarı kodlu uyarı afet durumu olduğu zaman arkadaşlarımız ilçe belediyelerimizle irtibata geçiyor, vatandaşlarımızı uyarıyoruz ki, derelerden zarar, ziyan görebilecek yerlerden uzaklaşsınlar, böylece can ve mal kayıplarının en aza indirmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar hamdolsun aldığımız tedbirlerin neticesinde tüm afet bölgeleri ile ilgili fazla bir can kaybımız olmadı. Bunda da mutlaka bir saat öncesinden gerekli uyarıları yapıyoruz. Vatandaşlarımızın tedbir almalarını istiyoruz. Ama şunu da ifade etmek istiyorum. Oltu ilçemize Temmuz ayı içerisinde uzun yıllar aldığı yağış ortalaması 37 kilogram 1965'ten 2024 yılına kadar uzun yılların yarış ortalamasında bahsediyorum. Fakat Temmuz ayında şu 15 gün içerisinde toplamda Oltu'ya 70 kilogram metrekareye yağış düşmüştür. Uzun yılların hem 2 katı hem de 15 gün içerisinde bu miktar düşmüştür. Normal bir yağıştan bahsetmiyoruz, çünkü toprak tamamen yağmura doymuş durumda, en ya ufak bir yağış düştüğü zaman afete dönüşebiliyor." şeklinde konuştu. - ERZURUM