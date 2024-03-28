Müstakil Sanayici ve İş Adamları Erzurum Şubesi, Sevgi Evlerindeki çocuklara iftar yemeği verdi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Erzurum Şubesi tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sevgi Evlerinde barınan çocuklara iftar yemeği verdi.
Daha önce şehit aileleri veya ihtiyaç sahibi aileler onuruna iftar yemeği veren Müstakil Sanayici ve İş Adamları Erzurum Şubesi, bu kez de Sevgi Evlerinde barınan çocuklara için iftar yemeği verdi. Bir lokantada düzenlenen iftar yemeğine toplam 85 çocuk katıldı. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Erzurum Şube Başkanı Abdulkerim Kavaz ve yönetim kurulu üyeleri ile Aile Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci ve Sevgi Evleri yetkilileri katıldı.
İftar öncesi kısa bir konuşma yapan Başkan Abdulkadir Kavaz, Gazze de yaşanan katliama dikkat çekerek, binlerce çocuğun aylardır aç susuz kaldığına dikkat çekti. Ayrıca yoğun bombardıman altında yaşam mücadelesi verdiklerini bir çocuğunun anne babasını veya canını kaybettiğini söyleyen Kavaz, "Bu nedenle cennet vatanımız Türkiye'mizi sevelim ve her halimize şükredelim. "ifadelerini kullandı.
İl Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci de sevgi evlerinde barınan çocuklara böyle bir jestte bulunan ve onları yeniden bir araya getirip onlarla birlikte iftar yapan Müstakil Sanayici ve İş Adamları yönetimi ve üyelerine teşekkür etti. - ERZURUM
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