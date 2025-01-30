Erzurum -34 ile buz kesti - Son Dakika
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Erzurum -34 ile buz kesti

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Türkiye'de, dün gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 34 derece ile Erzurum'un Tekman ilçesinde ölçüldü.

30.01.2025 10:11  Güncelleme: 13:50
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Erzurum'da etkisini artırarak devam ettiren soğuk havalar, yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Erzurum yine en düşük sıcaklıklarda listenin başında yer aldı. Meteorolojinin ülkemizde dün gece yaşanan en düşük sıcaklıkları listesinde yine Erzurum ilk sırada yer aldı. Termometreler Erzurum'un Tekman ilçesi Hacıömer Köyü -34.1, Van'ın Çaldıran ilçesi Bezirhane Köyü 31.6 ve Ardahan'ın Göle ilçesi -31.5'i gösterdi.

GECE SAATLERİNDE YER YER SİS BEKLENİYOR

Meteoroloji verilerine göre; Erzurum ve bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Uzmanlar çığ tehlikesi ile buzlanma ve don uyarısı yaparak, "Bölgemizde dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yine bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Erzurum -34 ile buz kesti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum -34 ile buz kesti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • AHMET YILMAZ:
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