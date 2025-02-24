Erzurum'da Soğuk Rekoru: -32.6°C - Son Dakika
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Erzurum'da Soğuk Rekoru: -32.6°C

Erzurum\'da Soğuk Rekoru: -32.6°C

Erzurum, -32.6°C ile Türkiye'de en düşük sıcaklık değerini kaydetti. Kar yağışı sorunlar yarattı.

24.02.2025 11:43
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Erzurum yine soğuk rekorunu bir yere bırakmadı ve dün gece ölçülen-32,6 ile "Gerçekleşen En Düşük Sıcaklıkla" listenin başında oldu.

Meteoroloji tarafından dün gece yapılan ölçümlerde, Erzurum'un Horasan ilçesi -32.6, Erzurum'un Tekman ilçesi -32.6, Erzurum'un Yakutiye ilçesi -31.8, Erzurum'un Aziziye ilçesi -30,4 ve Erzurum Karaçoban ilçesi -29.9'u yaşadı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yerleşim alanlarında ekiplerin karla mücadelede zorlandıkları ve vatandaşların kendi imkanlarıyla yolları açtıkları gözlendi. Bu arada meteorolojinin son verilerine göre Erzurum ve ilçelerinde 5 günlük hava tahmininde kar yağışı görülmüyor. Ancak soğuk havaların etkisini sürdürmeye devam edeceği tahmin ediliyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Soğuk Rekoru: -32.6°C - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Soğuk Rekoru: -32.6°C - Son Dakika
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