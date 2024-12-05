Erzurum'da Soğukta Eğitime Ara Verildi

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Haber: Orhan Bozkurt

(ERZURUM) - Erzurum'un Köprüköy ilçesine bağlı Yağan beldesinde 30 öğretmen ve 260 öğrencinin bulunduğu Çok Programlı Anadolu Lisesi, Yağanbaba İmam Hatip Ortaokulu ve Yağan Cumhuriyet İlkokulu'na doğal gaz bağlanması çalışmaları kapsamında kömürle çalışan tesisatlar söküldü. Soğukta ders yapmak zorunda kalan çocukların hastalanması üzerine kaymakamın talimatıyla eğitime pazartesi gününe kadar ara verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, PALEN Doğalgaz A.Ş. ile yaptığı sözleşmeye göre okullara doğal gaz bağlanmasında tarih olarak 31 Aralık 2024 verildi. Ekim ayından bu yana dondurucu soğukların etkili olduğu bölgede öğretmen ve öğrenciler buz gibi sınıflarda eğitimi sürdürdü.

Yaklaşık 60 öğrencinin pansiyonda kaldığı okulda öğrenciler hastalanmaya başladı. Veliler CİMER'e yaptıkları şikayetlerden sonuç alamayınca tepkilerini sosyal medya paylaşımlarıyla dile getirdi.

"Olası salgın hastalık riskine karşı eğitime ara verdik"

Bunun üzerine Kaymakamlık okulda eğitime çarşamba günü itibarıyla ara verdi. İlçedeki tüm okulların aynı sorunu yaşadığı öğrenilirken, Köprüköy Kaymakamı Ahmet Gökcecik, "Gazdan dolayı değil, havaların soğuk olması ve olası salgın hastalık riskine karşı eğitime ara verdik" dedi.

Ancak velilerin yaptığı paylaşımlarda okul koridorunda elektrikli ısıtıcı çevresinde ısınmaya çalışan öğrenciler görülürken; Kaymakam Gökcecik, bu paylaşımlarla ilgili olarak "Sosyal medyada her paylaşılan doğru olmuyor. Pazartesi eğitim öğretim devam edecek" dedi.

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Bakanlık ile iletişime geçtiğini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüştüğünü gelişmeleri ise Erzurum Valisi Mustafa Çitfçi'nin açıklayacağını iletti.

"Sayın Bakan, CHP'li belediyelerin kreşleriyle uğraşacağına, bu çocukların sağlıklı bir ortamda eğitim almalarını sağla"

CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş ise yaptığı açıklamada, doğal gaz gelecek diye okullardaki aktif kalorifer sisteminin dönüştürüldüğünü belirterek, "Eğitim başlamış olmasına rağmen gaz yok diye çocuklar montlarıyla, eldivenleriyle ders görüyor. Yağan Çok Programlı Anadolu Lisesi, Yağanbaba İmam Hatip Ortaokulu ve Yağan Cumhuriyet İlkokulu'nda manzara bu. Çocukların çoğu hastalanmış durumda. Bu çağda bu manzara, hem de Milli Eğitim Bakanı'nın memleketinde yakışıyor mu? Sayın Bakan, CHP'li belediyelerin kreşleriyle uğraşacağına, siyasi açıklamalar yapacağına bu çocukların sağlıklı bir ortamda eğitim almalarını sağla" dedi.