Erzurum\'da Turizm Haftası Kutlamaları

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Erzurum'da Turizm Haftası vesilesiyle kent meydanında yöresel tatlar ikram edildi.

Yakutiye Kent Meydanı'ndan açılan çadırlarda Kültür ver Turizm Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ayran aşı ve kaz lokması dağıtıldı. Yakutiye Medresesi önünde Erzurum Halk Oyunları ekibi tarafından yapılan gösteri ile başlayan etkinlikte vatandaşlar yöresel tatlardan ayran aşı ve kaz lokması almak için kuyruğa girdi.

TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu Bölge Başkanı Nuh Şenol, Turizm Haftası vesilesiyle vatandaşlarla buluşmak için Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile birlikte etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Erzurum'un turizm potansiyelini artırmak ve geliştirmek için sektör olarak elimizden geleni yapacağız" dedi. - ERZURUM