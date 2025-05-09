Erzurum'da Türk Halk Müziği Konseri Büyüledi - Son Dakika
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Erzurum'da Türk Halk Müziği Konseri Büyüledi

Erzurum\'da Türk Halk Müziği Konseri Büyüledi

Erzurum Necmettin Erbakan Fen Lisesi tarafından düzenlenen Türk halk müziği konseri ve enstrüman dinletisi, yoğun ilgi gördü. Öğrencilerin performansı izleyicilerden tam not aldı.

09.05.2025 09:44  Güncelleme: 09:50
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Erzurum Necmettin Erbakan Fen Lisesince düzenlenen Türk halk müziği konseri ve enstrüman dinletisi yoğun ilgi gördü.

Türkiye Maarif Yüzyılı değerlerine sahip çıkan gençleri yetiştirmek ve türkü geleneğini öğrencilerle yaşatmak için müzik öğretmeni Yusuf Doğan rehberliğinde ve yönetiminde Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda, Türk Halk müziği konseri ve enstrüman dinletisi programı düzenlendi

Yoğun ilgi gören programda birbirinden güzel eserleri seslendiren ve çeşitli enstrümanlar ile kulakların pasını silen öğrenciler performansları ile beğeni topladı.

Programı Büyükşehir Belediyesi başkan vekili Mehmet Akarsu, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Türkez, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, öğretmenler veliler ve çok sayıda davetli izledi.

Okul müdürü Osman Coşkun, programa emek veren öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, "Ayrıca sazları ile programa eşlik eden TRT saz sanatçılarına, okulumuzda müzik uygulama eğitimi alan stajyer öğretmenlerimize, yoğun dersler içerisinde böyle bir etkinlik hazırlayıp sunan kıymetli öğrencilerimize teşekkür ederiz. Bu güzel akşamı bizlere yaşatan müzik öğretmenimiz Yusuf Doğan'a da teşekkürü borç biliriz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Türk Halk Müziği Konseri Büyüledi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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