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Erzurum'da yaban keçisi avcılarına ceza - Son Dakika
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Erzurum'da yaban keçisi avcılarına ceza

Erzurum Şube Müdürlüğü, koruma altında olan yaban keçisi avcılığına karşı denetimlerini artırdı. İhbar üzerine yapılan operasyonda 6 kişiye tazminat ve para cezası uygulandı.

Erzurum\'da yaban keçisi avcılarına ceza
27.12.2023 - 10:06,  Güncelleme: 10:07
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü Erzurum Şubesi yaban hayatını korumak için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum Şube Müdürlüğü, koruma altında olan ve avlanılması yasak olan yaban keçisi avcılığına karşı denetimlerini artırdı. Oltu ilçesinde, ihbar üzerine gidilen bir kulübede, yaban keçisine ait deri ve kafa parçaları bulundu. Yapılan incelemede, 6 kişinin birlikte yaban keçisi avladıkları ve 4 adet silah kullandıkları tespit edildi. Avcılara, yaban keçisine zarar verdikleri için 300 bin TL tazminat ve 47 bin 754 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, şahısların silah ve trofelere de el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Şube Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Yaban hayatını korumak için görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını ve ihbarlarda bulunmasını rica ediyoruz." Dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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