Yerel

Yangında hayatını kaybeden 2 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi

18.01.2026 16:18  Güncelleme: 16:31
Erzurum'da sanayi sitesindeki bir mobilya üretim tesisinde çıkan yangında hayatını kaybeden Musa Coşkun ve Serhat Kısa, cenaze namazlarının ardından dualarla toprağa verildi. Cenaze törenine çok sayıda vatandaş ve resmi yetkililer katıldı.

Erzurum'da dün sanayi sitesinde bulunan mobilya üretimi yapan bir iş yerinde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kişi bugün gözyaşları arasında dualarla son yolculuklarına uğurlandı.

Meydana gelen yangında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Musa Coşkun Sanayi Siteleler Camii'nde, Serhat Kısa ise Saime Hatun Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından Yeni Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Serhat Kısa'nın cenaze namazına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Yavuz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Musa Coşkun, Erzurum, Yerel, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

