Erzurum'da 'Yaşayan Değerler Projesi' Başlatıldı - Son Dakika
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Erzurum'da 'Yaşayan Değerler Projesi' Başlatıldı

Erzurum\'da \'Yaşayan Değerler Projesi\' Başlatıldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 'Yaşayan Değerler Projesi'ni hayata geçirdi. Proje, yaşlıların sosyal hayatla bağlarını güçlendirmeyi ve onlara çeşitli destekler sunmayı hedefliyor.

13.01.2025 15:11  Güncelleme: 15:15
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi, örnek bir hizmete imza atarak 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını giderecek çalışmaların sürdürülebilir olması için "Yaşayan Değerler Projesi" hazırladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2024 Yaşlı Destek Programı tarafından finanse edilen "Yaşayan Değerler Projesi", Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in katılımıyla düzenlenen programda imza altına alındı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Merkezi'nde imzalanan protokolle; yaşlılara yönelik hizmetlerin daha da ileriye taşıması, onların hayatlarını kolaylaştırmak adına yeni fırsatlar sunması hedefleniyor.

Değerlerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak önemli"

Proje imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yaşayan Değerler Koordinasyon Merkezi'nin, yıllardır büyük bir özveriyle faaliyet gösterdiğini belirterek, "Burada çalışan ekip arkadaşlarımız, yalnızca birer hizmet sunucu değil; aynı zamanda yaşlılarımız için birer dost, birer kardeş olmuşlardır. Onların her birine, gösterdikleri gayret ve özveri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Merkezimizde görev yapan psikolojik danışmanımız ve saha çalışanlarımız, yaşlılarımızın hem fiziksel hem de ruhsal ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için gece gündüz çalışmaktadır. Ayrıca merkezimiz, yaşlılarımıza yönelik sosyal etkinliklerle de fark oluşturmaktadır. Örneğin, Anneler Günü ve Babalar Günü ziyaretleri, iftar programları, hasta ziyaretleri ve piknik organizasyonları gibi etkinlikler, yaşlılarımızın moral ve motivasyonunu artırmakta, onların toplumla olan bağlarını güçlendirmektedir. Bu etkinlikler, aynı zamanda nesiller arası dayanışmayı da güçlendiren çok önemli çalışmalardır. Bir toplumun huzuru, büyüğüne verdiği değerle ölçülür. Bizim milletimiz, büyüğüne hürmet etmeyi, küçüğüne şefkat göstermeyi bir ahlak kuralı olarak benimsemiş bir millettir. Değerlerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir. İşte Yaşayan Değerler Projesi de tam olarak bu amaç doğrultusunda hayata geçirilmiş bir projedir. Bu projeyle, yaşlılarımızın yalnızca günlük ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor; aynı zamanda onları sosyal hayata dahil ediyor, onlara unutulmadıklarını hissettiriyoruz.

Bu projede emeği geçen herkese, başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza ve Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

"Onlara yaşlılarımız değil güngörmüşlerimiz diyoruz"

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, gerçekleşecek olan projenin değerli ve anlamlı olduğunu dile getirerek, "Onlara yaşlılarımız demiyoruz. Güngörmüşlerimiz diyoruz. Onlar bizim güngörmüşlerimiz. Proje kapsamında; proje ekibi, güngörmüşlerimizin evlerine gidiyor. Altmış beş yaşını doldurmuş, yeterli geliri olmayan ve bakıma ihtiyaç duyan gün görmüşlerimiz, evlerinde ziyaret ediliyor. Kiminin ev temizlikleri yapılıyor, sıcak yemek yapamayan, kahvaltı hazırlayamayan güngörmüşlerimiz var. Onların kahvaltıları, yemekleri veriliyor. Ev bakımını yapamayanlar var. Onların aşıları yapılıyor. Kendilerine psikolojik sağlanıyor. Doktor getiriliyor, sağlık taramasından geçiriliyor. Medikal malzeme desteği sağlanıyor kendilerine. Bunların her biri ayrı ayrı güzel hizmetler, hayırlı hizmetler. Bu güzel hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmalarından ardından "Yaşayan Değerler Projesi" imza altına alındı. Bu arada Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Merkezi'nde bulunan vatandaşlarla bir araya geldi ve sohbet ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da 'Yaşayan Değerler Projesi' Başlatıldı - Son Dakika

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