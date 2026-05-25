Erzurum\'da Yaşlılara Bayram Ziyareti

Erzurum'da Kurban Bayramı öncesi yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlar unutulmadı. "Çınarlarımızla Bir Ömür, Bir Dua" projesi kapsamında yaşlı bireyler evlerinde ziyaret edilerek hem bayramları kutlandı hem de ihtiyaçları yerinde dinlendi.

Erzurum Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Çınarlarımızla Bir Ömür, Bir Dua" projesi kapsamında yalnız yaşayan yaşlı bireylerin kapısı bayram öncesinde çalındı. Proje ile yaşlı vatandaşların yalnızlık duygusunun azaltılması, ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi ve sosyal yönden desteklenmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında Erzurum genelinde tek başına yaşayan 65 yaş üstü 486 yaşlı birey tespit edildi. Bu vatandaşlardan 170'i düzenli ziyaret programına dahil edildi. Ekipler, belirlenen yaşlı vatandaşları üç aylık periyotlarla evlerinde ziyaret ederken, haftalık telefon görüşmeleriyle de ihtiyaç ve risk durumlarını yakından takip ediyor.

Ziyaretlerde yaşlı vatandaşların sağlık durumları kontrol ediliyor, tansiyon ölçümleri yapılıyor, psikologlar tarafından sohbet ve psikososyal destek sağlanıyor. Müftülük görevlileri dini konularda merak edilen soruları yanıtlarken, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı uzmanları da vatandaşların sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını değerlendiriyor.

Çalışmalar; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, müftülük, sağlık müdürlüğü, kaymakamlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile ilgili kurumların iş birliğiyle yürütülüyor.

Yakutiye ilçesinde yalnız yaşayan Mürvet Portakal (79) ve Resul Kara (88) da Kurban Bayramı öncesi ziyaret edilen yaşlı vatandaşlar arasında yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerini evinde ağırlayan Mürvet Portakal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek büyük mutluluk yaşadı. Portakal, "Aranmak, sorulmak, bir ihtiyacımızın görülmesi kadar güzel. Devletin evimde, çok mutluyum" dedi.

Alipaşa Mahallesi'nde yalnız yaşayan Resul Kara (88) ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve beraberindeki ekibi gözyaşlarıyla karşıladı. Kara'nın tansiyonu ölçülürken, psikolog tarafından sohbet edildi, müftülük görevlisi de dini konularda merak ettiği soruları yanıtladı. Kara, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Böyle bir topluluğun gelip bizi dinlemesi çok önemli. Sohbetimiz çok güzel geçti. Dünya benim oldu sanki. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, projenin yalnızca bir ziyaret programı olmadığını belirterek, devletin şefkat elinin ve toplumun vefa duygusunun sahadaki güçlü bir yansıması olduğunu söyledi.

Aykut, yaşlı vatandaşların üçer aylık periyotlarla ziyaret edildiğini, haftalık telefon görüşmeleriyle de olası ihtiyaç ve risklerin takip edildiğini ifade ederek, çalışmanın birçok kamu kurumunun iş birliğiyle sistemli şekilde yürütüldüğünü kaydetti.

Bayram öncesi gerçekleştirilen ziyaretler, yaşlı vatandaşların gönüllerinde sıcak bir iz bırakırken, Erzurum'da vefa kültürünün güçlü bir örneği olarak değerlendirildi. - ERZURUM