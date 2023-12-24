Erzurum\'da yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle okullar tatil edildi

Erzurum'da yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretimin 25 Aralık Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi: "Palandöken, Aziziye ve Yakutiye ilçelerinde kar yağışı, yoğun tip ve olumsuz hava şartları nedeniyle 25.12.2023 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir."

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'de sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Özellikle Sevgili Öğrencilerimize duyurulur. İlimizde yoğun kar yağışı, etkili tipi ve yarın için buzlanma ihtimali nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir." dedi. - ERZURUM