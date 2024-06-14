Erzurum'daki İlkokul Öğrencileri Atatürk Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

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Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Eskipolat İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Eskipolat İlkokulu 1/A sınıfında eğitim görerek okuma yazmaya geçen öğrencilerin Erzurum'daki çeşitli kurumlara bayram tebrik kartı yazma uygulaması sayesinde Atatürk Üniversitesiyle iletişime geçen 1/A sınıfı öğrencisi Eyüp Efe Orhan, yazdığı tebrik kartını Rektör Çomaklı'ya gönderdi. Kendi tanıtarak okuma yazmaya yeni geçtiğini, ilk kartını ise devlet kurumuna yazmak istediğini belirten Eyüp Efe Orhan, Rektör Çomaklı'nın bayramını tebrik etti.

Eskipolat İlkokulu öğrencilerinin bu düşünceli davranışına kayıtsız kalmayan Prof. Dr. Ömer Çomaklı, öğrencileri Atatürk Üniversitesine davet ederek öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Konuklarını Rektörlük Senato Salonunda ağırlayan Prof. Dr. Çomaklı, öğrencilerle bir süre sohbet ederek yakın ilgi gösterdi.

Atatürk Üniversitesi ziyareti; Eskipolat İlkokulu Müdür Yardımcısı Ümran Özdemir Taşkıran başkanlığında; okul öncesi öğretmeni Elif Nur Sular, 1/A sınıf öğretmeni Zeynep Ertuğay, 2/A sınıf öğretmeni Neriman Yiğit, 3/A sınıf öğretmeni Hatice Kurt ve 4/A sınıf öğretmeni Nilay Kesimci ile 33 öğrencinin katılımıyla gerçekleşirken, ziyaret sonunda Rektör Çomaklı öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

"Çocuklarımızın Gözlerindeki Parıltı ve Merak, Bizlere Umut Veriyor"

Öğrencilerin hem bayram tebrik kartı yazma uygulaması hem de Atatürk Üniversitesini ziyaret etmelerinden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu aktaran Rektör Çomaklı, Senato Salonunda akademisyenlerin oturduğu koltuklarda şu an geleceğin bilim insanlarının oturduğunu ifade ederek geleceği inşa edecek nesillerin kendilerine umut verdiğini dile getirdi.

Minik ziyaretçilerin, üniversiteyi tanıma ve bilimsel çalışmaları yerinde görme fırsatı bulduğunu belirten Çomaklı, bu tür buluşmaların önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Geleceğimizin teminatı olan minik yavrularımız, yarının liderleri, bilim insanları ve topluma yön verecek bireyler olacak. Onların gözlerindeki parıltı ve merak, bizlere umut veriyor. Eğitimle dolu bir geleceği inşa etmek için bu tür ziyaretler çok önemli. Çocuklarımızı erken yaşta üniversitemizle tanıştırmak, onlara bilimsel düşünceyi aşılamak ve eğitim sevgisini kazandırmak bizlerin en büyük görevidir. Umudumuz ve inancımız, bu minik yüreklerin parlak bir geleceğe ışık tutacak olmasıdır."

Minik ziyaretçilerin, üniversiteyi tanıma ve bilimsel çalışmaları yerinde görme fırsatı bulduğunu aktaran Çomaklı, çocuklarla yakından ilgilenerek onlara eğitim hayatlarının önemini anlattı ve çeşitli soruları yanıtladı. Rektörlük ziyaretinin ardından konukevinde öğle yemeği yiyen öğrenciler, Ata Buz Müzesi ile Biyoçeşitlilik Bilim Müzesini ziyaret ederek hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşadı. - ERZURUM