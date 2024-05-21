Erzurum Engelsiz Yaşam Merkezi Gündüzlü Bakım Ünitesi Projesi İnşaatı Başladı

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Aile ve Sosyal Hizmetler (ASH) Bakanlığı yatırım programında yer alan ve Erzurum'un sosyal altyapısına büyük katkı sağlayacak olan Erzurum Engelsiz Yaşam Merkezi Gündüzlü Bakım Ünitesi projesi, inşaat süreci başladı. 37 milyon 510 bin TL'lik bütçe ile ihalesi yapılan projenin inşaatı devam ediyor.

Aziziye ilçesindeki Erzurum Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünün yanında inşa edilen tesis, toplam bin710 metrekare inşaat alanına sahip. Modern konsepte hizmet verecek merkezde, açık otopark, oyun alanı ve geniş yeşil alanlar da yer alacak, özel gereksinimli bireylere rahat ve ferah bir ortam sunulacak.

ASH Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, proje kapsamında inşaatına başlanan Gündüzlü Bakım Ek Ünitesi'ni Erzurum ASH İl Müdürü Hasan Aykut ile birlikte ziyaret ederek denetleme ve incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, projenin engelli bireylerin ailelerinden ve çevrelerinden kopmadan bakımlarının sağlanması ve topluma entegrasyonlarının desteklenmesi amacıyla hayata geçirildiğini belirterek, Erzurum'a hayırlı olmasını diledi.

ASH İl Müdürü Aykut projeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Aykut şunları ifade etti: "Erzurum Engelsiz Yaşam Merkezi Gündüzlü Bakım Ünitesi, engelli bireylerimizin kendilerini daha özel hissedecekleri bir ortam sunmayı hedefliyor. Her bireyin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş hizmetlerle donatılmış bu merkezde, özel bireylerimiz güvenle ve keyifle vakit geçirecekler. Bu merkez, engelli bireylerin hayatını değiştirecek 6 atölye olanağıyla donatılıyor. Merkezdeki atölyeler ve sundukları imkanlar adeta birer yaşam alanı niteliğinde."

Merkezde Sanat ve El Sanatları Atölyesi bulunduğunu belirten Aykut, "Çini, seramik ve çömlek yapımı, ebru, ahşap boyama, taş boyama, origami ve kağıt sanatı gibi aktivitelerle donatılmıştır. Özel bireylerin el becerilerini geliştirecek, yeteneklerini ortaya çıkaracak" dedi.

Bilim ve Teknoloji Atölyesinin de merkezde hizmet vereceğini belirten Aykut, "Fiziksel engelli bireyler için basit robotik projeler ve doğa bilimleri keşifleri ile bilimsel merakı artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Tiyatro ve Drama Atölyesine de değinen Aykut, "Merkez içerisindeki çok amaçlı salon ve sahne alanında özel bireyler doğaçlama ve rol yapma oyunları, tiyatro oyunları hazırlama ve sahneleme faaliyetleri ile iletişim becerilerini güçlendirecek, özgüvenlerini artıracak" dedi.

Mutfak ve Yemek Atölyesinin özel bireyler için önemine değinen Aykut, "Basit yemek tarifleri, sağlıklı atıştırmalıklar hazırlama, meyve ve sebzelerle tasarım tabaklar ve pastacılık ile bireylerin mutfak becerilerini geliştirerek sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandıracak" diye konuştu.

Marangozhane Atölyesiyle özel gereksinimi bireylerin yeteneklerinin gelişeceğini belirten Aykut, "Temel marangozluk teknikleri, ahşap oymacılığı, ahşap ürünler yapımı ve ahşap projelerle bireylerin el becerilerini ve sosyal düşünme yeteneklerini geliştirecek. Ayrıca tarım atölyemizle sera ve bahçe alanında bitki yetiştirme ve bahçecilik, geri dönüşüm ve çevre koruma projeleri ile doğa sevgisini ve çevre bilincini aşılayacak, öte yandan kurum bahçesindeki sera alanında özel bireylerimiz sebze yetiştirme konusunda toprağa dokunacak" dedi.

Merkezde yer alacak sosyo-kültürel etkinlik alanlarına da değinen Aykut, "Merkezde ayrıca grup çalışmalarına uygun alanlar, sosyo-kültürel ve sportif aktivitelerin gerçekleştirileceği alanlar, terapi ve fizyoterapi hizmetlerinin sunulacağı bölümler yer alacak. Engelli bireylerin psiko-sosyal gelişimlerini destekleyecek, toplumsal hayata katılımlarını artıracak etkinliklerle dolu bir yaşam alanı sunulacak.

Aileler için bir nefes alma noktası

Bu merkez, aynı zamanda ailelerin çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir yer olacak. Aileler, çocuklarının güvenli ve donanımlı bir ortamda olduğunu bilerek rahat bir nefes alacaklar. Ailelerin günlük hayatlarını kolaylaştırmayı ve onlara destek olmayı amaçlayan bu merkez, Erzurum için büyük bir kazançtır.

Erzurum Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Gündüzlü Bakım Ek Ünitesi'nin, Erzurum halkına büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz. Projemize desteklerini esirgemeyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Gökdaş'a, Bakan Yardımcımız Sayın Zafer Tarıkdaroğlu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM