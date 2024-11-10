Erzurum Fenerbahçeliler Derneği'nden 10 Kasım mesajı - Son Dakika
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Yerel

Erzurum Fenerbahçeliler Derneği'nden 10 Kasım mesajı

Erzurum Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Av. Türker Özkara, Atatürk'ün ölümü yıl dönümünde anma mesajı yayımladı.

10.11.2024 10:15
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Erzurum Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Av. Türker Özkara, Atatürk'ün ölümü yıl dönümünde anma mesajı yayımladı.

Başkan Özkara, "Cumhuriyetin değerlerini yaşatmak, her zaman bizim ana vazifemiz, ana sorumluluğumuz olmuştur. Ulu Önder Atatürk'ün ebediyetine kavuşmasının 86'ncı Erzurum Fenerbahçeliler Derneği olarak hep beraber Atamızı hasretle, özlemle sevgiyle ve büyük bir bağlılıkla anıyoruz. Biz Fenerbahçeliler olarak, yaşadığımız her an onun düşünceleri ve koyduğu hedeflerin ışığında yolumuza devam edeceğiz. Her 10 Kasım, Atamızı andığımız gibi bizim için her gün 10 Kasım'dır. Atamızı anmak kadar Atamızın değerlerini, ilkelerini, vizyonunu, bizler için yaptığını, bizlere bıraktığını anlamak ve bu Cumhuriyete sahip çıkmak, Cumhuriyetin değerlerini yaşatmak, her zaman bizim ana vazifemiz, ana sorumluluğumuz olmuştur. Biz de bize emanet edilen bu vatanda Cumhuriyet değerlerimize sonuna kadar sahip çıkacağımızı her zaman söylüyoruz. Sadece söylemde kalmıyor, eylemlerimizde de bunu gösteriyoruz. Başta Büyük Fenerbahçe Kulübümüzde, müzemizde, yaşantımızın her yerinde, tüm derneklerimizde, taraftarlarımızın sevgisi ile bunu gösteriyoruz. Bir günlük yapılan bir şey değil, 365 gün boyunca bu duyguyu yaşıyoruz. 10 Kasım 1938 yılından bu yana milletimiz için yas ve matem günü olmuştur. Aynı zamanda bu tarih, Cumhuriyetimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygı ve minnetimizi bir kez daha ifade etme günüdür. Erzurum Fenerbahçeliler Derneği Yönetimi olarak, taraftarları olarak bu toprakları bizlere vatan olarak emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bütün şehit ve gazilerimizi bir kez daha şükranla anıyoruz." şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Fenerbahçeliler Derneği'nden 10 Kasım mesajı - Son Dakika

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