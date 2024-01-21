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Erzurum Gençlik Merkezi, köy hayatını merak eden gençlere deneyim yaşattı - Son Dakika
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Erzurum Gençlik Merkezi, köy hayatını merak eden gençlere deneyim yaşattı

Erzurum Gençlik Merkezi, şehirde yaşayan ama köyü olmayan gençleri Muratgeldi Köyü'nde misafir ederek köy hayatını deneyimlemelerini sağladı. Gençler, bir aileye misafir olarak köy yaşantısını yerinde uygulamalı olarak gördüler ve bu deneyimi unutulmaz buldular.

Erzurum Gençlik Merkezi, köy hayatını merak eden gençlere deneyim yaşattı
21.01.2024 - 10:48,  Güncelleme: 10:50
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Erzurum'da köy hayatını hiç yaşamamış ve bunu merak eden gençler güzel bir deneyim yaşadılar.

Erzurum Gençlik Merkezi, şehirde yaşayan ama köyü olmayan gençleri Yakutiye ilçesine bağlı Muratgeldi Köyü'nde misafir etti. Köyde bir aileye misafir olan gençler hayatlarında unutulmaz anları yaşadı. Ailenin bütün bir gün içerisindeki köy yaşantısını, zorluklarını ve güzelliklerini yerinde uygulamalı gören ve onlara yardımcı olan gençler mutluluklarını ifade ettiler. Gönüllü gençler keyifli ve dolu dolu geçen anları hayatları boyunca unutmayacaklarını dile getirdiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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