Erzurum Havalimanı'nda Uçuşlar Artıyor - Son Dakika
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Erzurum Havalimanı'nda Uçuşlar Artıyor

Erzurum Havalimanı\'nda Uçuşlar Artıyor
08.07.2026 10:40
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Erzurum Havalimanı'nda yapılan düzenlemeyle haftalık uçuş sayısı 64'e yükseldi.

Erzurum Havalimanı'nda devam eden zorunlu çalışmalar nedeniyle yeniden düzenlenen uçuş programı kapsamında Ankara ve İstanbul seferleri artırıldı. Yeni planlamayla birlikte haftalık toplam uçuş sayısı 64'e yükseldi.

Yapılan düzenlemeye göre haftalık Erzurum-Ankara sefer sayısı 14'ten 16'ya, Erzurum-İstanbul sefer sayısı ise 16'dan 18'e çıkarıldı. Yapılan yeni ek seferlerle birlikte Erzurum Havalimanı'ndan haftalık toplam uçuş sayısı 60'tan 64'e yükseldi. Güncel uçuş programına göre havalimanından haftalık 14 Ankara, 40 İstanbul, 5 İzmir ve 1 Almanya seferi gerçekleştiriliyor.

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erzurum Havalimanı'nda sürdürülen zorunlu çalışmalar doğrultusunda uçuş programının yeniden planlandığını belirterek, yeni ek seferlerle birlikte haftalık uçuş sayısının 64'e ulaştığını ifade etti. Ayrıca yapılan düzenlemeyle Ankara ve İstanbul seferlerinin de artırıldığını kaydetti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Havalimanı'nda Uçuşlar Artıyor - Son Dakika

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