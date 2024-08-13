Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü İHA Erzurum Bölge Müdürlüğünü Ziyaret Etti - Son Dakika
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Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü İHA Erzurum Bölge Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü İHA Erzurum Bölge Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, İHA Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek Kültür Yolu festivali ve düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi verdi.

13.08.2024 16:18
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Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ve Haber Müdürü Nihat Kılıçoğulları ile bir süre sohbet eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, hafta sonu Erzurum'da başlayacak olan Kültür Yolu festivali ve düzenlenecek etkinliklerle ilgili bilgi verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının hayata geçirdiği Türkiye'nin en kapsamlı festivali olan Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum'daki programların 17-25 Ağustos tarihleri arasında kentin muhtelif bölgelerinde bulunan tarihi mekanlarda gerçekleştirileceğini kaydeden İl Müdürü Ahmet Yer, yediden yetmişe herkese hitap edecek aktivitelere tüm Erzurumluları davet etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü İHA Erzurum Bölge Müdürlüğünü Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü İHA Erzurum Bölge Müdürlüğünü Ziyaret Etti - Son Dakika
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