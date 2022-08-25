Güven: "Eğitim ve rehberliğe önem veriyoruz" - Son Dakika
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Güven: "Eğitim ve rehberliğe önem veriyoruz"

25.08.2022 15:15
Güven: "Eğitim ve rehberliğe önem veriyoruz"

Erzurum İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Murat Güven, aylık 40 derneğe ziyarette bulunduklarını belirterek, denetim, eğitim ve rehberlik yaptıklarını söyledi.

Erzurum İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Murat Güven, aylık 40 derneğe ziyarette bulunduklarını belirterek, denetim, eğitim ve rehberlik yaptıklarını söyledi.

'İl Dernekler Müdürlüğü'nün isminin 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü olarak değiştirildiğini hatırlatan Güven, "Erzurum Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü olarak İçişleri Bakanlığının politikaları doğrultusunda dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmadan toplumsal örgütlenmeyi desteklemekteyiz. Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması, karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması, Mevzuatın etkin ve doğru kullanılmasını, sivil toplum kuruluşlarına ve diğer tüm muhataplarımıza kaliteli hizmet sunma ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi gayretindeyiz" dedi.

Derneklerle ilgili çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Güven, aylık ortalama 40 dernek veya diğer kuruluşları ziyaret ettiklerini ifade ederek "Haftanın yedi günü her saat tüm STK' ların etkinliklerinde bulunma gayretindeyiz. Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Dokunduğumuz her bireyin memnuniyetini gözlerinde okuyoruz, buda bizim azmimizi artırıyor" ifadelerini kullandı.

Spor kulüpleri GSB'ye bağlandı

Erzurum'da 693, 48 sendika, 305 Siyasi Parti Teşkilatı bulunduğunu, yardım toplama kampanyaları ve bakanlığın proje, hibe, iş ve işlemlerini yürüttüklerini söyleyen Güven, Erzurum dernek varlığı bakımından Türkiye ortalamasının yüzde 0,67'sine sahip olduğunu kaydetti. Derneklerin 249'unun dini hizmetler, 168'inin mesleki ve dayanışma 276'sının da diğer alanlarda faaliyet gösterdiğini hatırlatan Güven, kurum faaliyetleriyle ilgili şu bilgileri verdi: "Mevzuat değişikliğinden dolayı temmuz ayı içerisinde 2 spor kulübü dernek federasyonu ve 222 spor kulübü derneği olmak üzere toplam 224 spor kulübü derneğinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne devri gerçekleşmiştir. İçişleri Bakanlığının proje karşılığı derneklere sağladığı destek çerçevesinde 2022 yılında verilen eğitimler ve Vali Okay Memiş'in önemli katkıları ile önceki yıllara göre proje sayısı ve ilimize gelen para miktarında önemli miktarda artış olmuştur. Kamu sektörü, özel sektör ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve farkındalığın artırılması büyük önem taşımaktadır. Meydana gelebilecek olumsuz durumlar için eğitim ve bilgilendirme seminerleri yapmakta, buna rağmen karşılaşılan aksaklıklardan dolayı idari yaptırım kararları almaktayız. Yetersiz gelmesi durumunda adli makamlarca konunun gereği yapılmaktadır. 2022 yılında 94 derneğimize idari para cezası uygulamak zorunda kaldığımızı üzülerek ifade edeyim. Eğitimlerimiz, ziyaretlerimiz, denetim ve rehberlik görevlerimizle bu sayıyı minimize etme gayretindeyiz." - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Erzurum Valiliği, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Güven: 'Eğitim ve rehberliğe önem veriyoruz' - Son Dakika

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