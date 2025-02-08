Erzurum İtfaiyesi Personelinden Deprem Anıları: 'Her Yandan Yardım Çığlıkları Yükseliyordu' - Son Dakika
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Erzurum İtfaiyesi Personelinden Deprem Anıları: 'Her Yandan Yardım Çığlıkları Yükseliyordu'

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6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminde arama kurtarma faaliyetlerine katılan Erzurum İtfaiyesi personeli, yaşadıkları zorlu anları ve insanların yardım taleplerini hatırlatarak, insanlık adına gösterilen dayanışmayı vurguladılar.

08.02.2025 14:41  Güncelleme: 14:52
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Erzurum İtfaiyesi personeli 6 Şubat'ı anlattı

"Her yandan yardım çığlıkları yükseliyordu, herkes yardım istiyordu"

"Enkazın altındaki her bir insanı annemiz, babamız, eşimiz ve çocuğumuz gibi gördük"

ERZURUM - 2023 yılında merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 7.7 büyüklüğünde meydana gelen 6 Şubat depremi, büyük bir yıkıma sebep olmuştu. Deprem sonrası Hatay'da arama kurtarma faaliyetlerine katılan ilk ekiplerden birisi olan Erzurum İtfaiyesi çalışanları, yaşadıkları o anları ve insanların yardım çığlıklarını unutmadıklarını ifade etti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Şube Müdürü Muhammet Bozdemir, ekip olarak deprem ve benzeri afetlere karşı her zaman hazırlıklı olduklarını belirterek, "6 Şubat öncesi tüm unsurlarımızla, personelimizle, makine ve teçhizatımızla, alınan eğitimlerle hazır bekliyorduk. Erzurum AFAD, Jandarma ve bizim ekibimiz muhtemel bir İstanbul depremine müdahale için sürekli tatbikatlar yapıyordu. 6 Şubat depremi öncesi de bu tarz faaliyetlerimizi artırarak sürdürdük. O gün bende evdeydim. Sarsıntıyı evde hissettim. Hemen arkadaşlarımla irtibata geçtim. İtfaiye merkezinde buluştuk ve durum değerlendirmesi yaptık. Bölgeden bilgi akışı oldu. Arama kurtarma ekibimiz hızlı bir şekilde hazır hale getirildi. Hatay'da görev yapacağımız iletildi ve yola çıktık. Yoğun bir kar yağışı vardı o gün. Hatay'da 150'ye yakın personelimizle hemen arama ve kurtarma faaliyetine başladık. İlk olarak bir anne ve çocuğunu yaralı kurtardık. İlerleyen zamanlarda en kaz altında 81 insanı canlı olarak çıkardık. 410 vefat eden vatandaşımıza ulaştık. Erzurum'dan özellikle gönüllü gençlerimize deprem bölgesinde yardım etmek için çırpınıyor, bunun için araya adam bile koyuyordu. Halkımızın birliği ve beraberliği her şeyin üstündeydi" dedi.

"Her taraftan yardım çığlıkları yükseliyordu"

6 Şubat depreminde bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan Erzurum İtfaiyesi personellerinden Emre Mirzabeyoğlu, Hatay'a doğru giderken ikinci depremi yolda yaşadıklarını ifade ederek, "Hiç durmadık ve bir an önce Hatay'a ulaşmak istedik. Oraya ulaştığımızda gökyüzü simsiyah ve yağmur olanca hızıyla yağıyordu. Ama duyduğumuz tek şey insanların çığlıkları ve yardım talepleriydi. Enkazdan kurtulan insanlar kolumuzdan tutup, bir enkaza soktuğunu ve yakınlarını kurtarmamız istediğine şahit olduk. Ekip olarak dağıldık ve canlıları kurtarmanın telaşına düştük. Elif apartmanında kurtardığımız bir kızı çocuğu vardı. İsmi Ravza idi. Her 6 Şubatta onu ararım. Yıl içinde ararım, durumunu sorarım. Depremde yaşadıklarımız, gördüklerimiz ve hissettiklerimiz anlatılmaz. Sanki başka bir boyuta geçiyorsunuz. Bu da bizi daha fazla sorumlu hale getiriyordu. O anlarda yemek, içmek ve uykuyu unutuyorsunuz. Enkaz altında yakınları olan bir ablamızın bizim bu halimizi fark etmesi ve hazır çorba yaparak bize ikram etmesi unutulacak gibi değil. Çok hüzünlendik" diye konuştu.

"Altı aylık bir bebeği dördüncü günde kurtardık"

Erzurum İtfaiye personeli Oğuzhan Samancı'da Hatay'a ulaştıklarında durumun vahametini daha iyi anladıklarını vurgulayarak, " Soğuk ve yağış vardı. Arama ve kurtarma ekibi olarak şehre ilk giren ekip bizdik. Çevremizde zaman içinde kalabalıklar oluştu. Bu nedenle ekip olarak dağılmaya ve bizden yardım isteyen insanlara cevap vermek zorunda kaldık. Bizde çaresizdik. Herkese yardım etmeye ve ulaşmaya çalışıyoruz. Ama imkanlar ve sayımız da kısıtlı. Elde olan imkanları en iyi şekilde kullanmaktan başka çaremiz yoktu. Elif apartmanında bir kız çocuğunun olduğu söylendi. Bina çok riskli idi. Kimse oraya girmek istemedi. Ama biz apartmana girdik. Orada insanlarla bir aile olduk. Depremin dördüncü gününde bir çocuğu çıkardık. Ambülansa götürdüğümüzde aç olup olmadığını sorduk. Kendisi sakallı bir dedenin kendisine süt verdiğini söyledi. Bu bizi çok derinden etkiledi. Hüngür hüngür ağladım. İnanılmaz olaylara tanık olduk. Bazı şeyler anlatılmıyor, yaşamak ve görmek lazım. Deprem bölgesinde hiç yorgunluk hissetmiyorduk. İnsanları kurtarmaktan başka düşüncemiz olmadı. 6 aylık bir bebeği enkaz altında dördüncü günde annesinden ayrı kurtardık. Daha sonra annesini kurtardık. Bunu mantık içinde anlamak ve anlatmak çok zor. Rabbim bir daha yaşatmasın " şeklinde konuştu.

(MEK-MEP-NK)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum İtfaiyesi Personelinden Deprem Anıları: 'Her Yandan Yardım Çığlıkları Yükseliyordu' - Son Dakika

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