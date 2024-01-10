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Erzurum Kent Konseyi Başkanı'ndan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
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Erzurum Kent Konseyi Başkanı'ndan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, basının demokratik toplumlar için önemli bir görev üstlendiğini ve hak ve özgürlüklerin korunmasında gazetecilerin rolünü vurguladı. Tanfer, basının halkın haber alma kaynağı olduğunu belirterek, basın mensuplarının fedakarca çalışmalarını takdir etti ve vefat eden gazetecilere Allah'tan rahmet diledi.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı\'ndan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
10.01.2024 - 11:43,
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Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, dünden bugüne basının demokratik toplumların olmazsa olmazı, hak ve özgürlüklerin korunmasında gazetecilerin önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.

Başkan Hüseyin Tanfer mesajında şunları kaydetti; "Basın; halkın haber alma kaynağı, kamuoyunu bilgilendirme ve bilinçlendirme, kamuoyu oluşturma ve ifade özgürlüğünün en büyük güvencelerindendir. Ülkemiz, iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeye uyum sağlayan yazılı ve görsel basın, sosyal medya ve internet gazeteciliği alanlarında dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer almaktadır. Ülkemizde 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961 yılında kabul edilmesiyle basın mesleğini icra edenlerin sosyal haklarında bir takım düzenlemelere gidilmiş ve bu gelişme Türk basınında bir dönüm noktası kabul edilerek 'Çalışan Gazeteciler Günü' olarak kutlanmaya başlanmıştır. Şüphesiz ki, andemi döneminde, bu zor şartlar altında basın mensupları, halkımızın kanaat ve beklentilerinin tarafsız bir şekilde gündeme taşıyıp kamuoyu ile paylaşarak çok önemli, hatta hayati bir görevi yerine getirmektedir. Yaptığımız her işte, attığımız her adımda, basın çalışanlarının ortaya koydukları emek ve gayrete şahidiz. Ülkemizde barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesi, demokratik istikrarın ve hukuk düzeninin devamlılığı için çalışmalarını fedakarca sürdüren basın mensuplarımızın gayretleri her türlü takdiri hak etmektedir. Gece gündüz mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak; vatandaşlarımızın kesintisiz bilgi almasını sağlayıp aynı zamanda da Erzurum'umuzun tanıtımına büyük katkı sunan tüm basın emekçilerimizin "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü "nü kutlar, görevlerini yaparken vefat eden basın mensuplarına Allah'tan rahmet diliyor, bu vesileyle değerli gazetecilerimize aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzurum Kent Konseyi Başkanı'ndan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
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